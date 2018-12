Zemětřesení postihlo oblast ležící severně od sicilského města Katánie na svazích Etny. Otřesy přišly asi dvacet minut po třetí hodině ranní, což hodně lidí přimělo k tomu, že utekli z domů a strávili zbytek noci v autech. Epicentrum měly otřesy u vesnice Viagrande.

Very close range view of mount #Etna erupting yesterday evening, #Sicily , #Italy Earthquakes have also been detected… report: @SicilyVisit #severeweather pic.twitter.com/r7jMClKESo

Otřesy pocítili lidé i v Katánii, která leží 60 kilometrů od sopky. Záběry na sociálních sítích rovněž ukázaly poškozené staré budovy ve městech Santa Venerina a Zafferana Etnea. Padající zdi poranily nejméně čtyři lidi.

Significant damage in #Catania, #Sicily, #Italy this morning 26th December after the earthquake measuring 4.9 on the Richter scale. Report; Italy live; #severeweather #Etna pic.twitter.com/dyxk55cwFE