Jednou z největších poskvrn v dějinách americké zpravodajské služby CIA je takzvaný program MK-Ultra. Jeho cílem bylo ovládat lidskou mysl. Zvolené prostředky ale šly daleko za hranu zákona. Hlava programu, chemik Sidney Gottlieb, který se narodil právě před 105 lety, nechal kvůli testování zavléct do USA drogu LSD a podporoval také mučení.

Vedoucí tajného programu CIA MK-Ultra Sidney Gottlieb a jeho advokát Terry Lepsing | Foto: Profimedia

Nejhorší strůjce mučení své generace. Tak označil historik a novinář listu The New York Times Stephen Kinzer chemika a příslušníka americké zpravodajské služby CIA Sidneyho Gottlieba. Tento muž má na svědomí stovky, možná i tisíce zničených životů. Vedl totiž přísně utajovaný program CIA nazvaný MK-Ultra. Kinzer, který se programem důsledně zabýval, o celé akci i Gottliebovi před čtyřmi lety vydal knihu Poisoner in Chief: Sidney Gottlieb and the CIA Search for Mind Control.

Podstatou programu MK-Ultra bylo zjistit, jak by se nejlépe dala zmanipulovat lidská mysl. CIA se zabývala možnostmi, jak lidem vymývat mozky, dostat z nich i ta nejtajnější přiznání nebo jak vytvářet superšpiony se zcela ovladatelnou myslí. „Gottlieb a jeho chemičtí válečníci věřili, že mohou přeměnit přetrvávající legendy ve skutečnost,“ konstatuje ve své knize Kinzer.

CIA chtěla lidem vymývat mozky. Tajný program MK-Ultra zneužil tisíce lidí

A neštítili se přitom sáhnout po jakýchkoliv prostředcích. Gottlieb došel k závěru, že nejlepší cestou bude využití různých chemických látek, přičemž největší naděje vkládal do drogy LSD. Od nadřízených dostal volnou ruku a začal tuto drogu testovat ve velkém - na tisících nicnetušících Američanů.

Kromě drogy zkoušel i další možné metody, včetně těch za hranou zákona, jako byly elektrošoky či týrání. „Tento muž měl povolení zabíjet. Bylo mu dovoleno získávat 'lidské subjekty' po celých Spojených státech i po celém světě a vystavovat je jakémukoliv zneužívání, jaké chtěl, dokonce do té míry, že to pro ně bylo fatální,“ vyjádřil se Kinzer pro server NPR.

Přednáška Stephena Kinzera o projektu MK-Ultra a snaze CIA najít způsob jak ovládat lidskou mysl:

Zdroj: Youtube

Sidney Gottlieb se narodil 3. srpna přesně před 105 lety. Navzdory tomu, kolik životů zničil, nebyl nikdy souzen ani vyšetřován. Jeho program MK-Ultra skončil neúspěchem - dokonce on sám prohlásil, že to byla ztráta času. Místo aby pro CIA vytvořil techniku pro vymývání mozků a vytváření superšpionů, přivolal na tuto zpravodajskou službu ohromný problém, když se na program přišlo.

„Gottlieb se stal živoucím důkazem všech konspiračních teoretiků, podle kterých neexistuje nic jakkoliv zlého, nesmyslného nebo dokonce šíleného, k čemu by se zpravodajské služby při svých tajných válkách nesnížily,“ konstatuje Gottliebův nekrolog v listu The Independent.

Černý čaroděj

Gottlieb se narodil v USA jako syn židovsko-maďarských přistěhovalců. Velmi brzy se ukázalo, že má ojedinělý talent na přírodní vědy. „V roce 1940 absolvoval s vyznamenáním chemii na University of Wisconsin,“ uvádí list The Independent. Kromě chemie Gottlieba zajímaly poruchy řeči a další procesy v lidském mozku, z chemie ho bavily psychotropní látky a jedy.

Po vypuknutí druhé světové války chtěl jako americký patriot narukovat. Měl ale smůlu. „Neumožnila mu to deformace nohy,“ přibližuje The Independent.

Vedoucí tajného programu CIA MKUltra Sidney GottliebZdroj: Wikimedia Commons, Rzfrie, CC BY-SA 4.0

Nakonec se mu ale povedlo dostat se k práci na ministerstvech a jeho vynikající znalosti jedů mu vysloužily „vstupenku“ do CIA. Jejím příslušníkem se stal v roce 1951, v době všeobecné hrůzy ze studené války, paranoie a velké aktivity tajných služeb. „Do CIA vstoupil jako odborník na jedy a díky nadšení pro toxiny ovlivňující nervovou soustavu si zde brzy vysloužil přezdívky Černý čaroděj a Strůjce špinavé hry,“ popisuje kniha Wolves, Jackals, and Foxes: The Assassins Who Changed History.

Zpočátku bylo jeho úkolem vymyslet dokonalou smrtící kapsli, kterou mohli tajní agenti použít k sebevraždě, pokud byli prozrazeni. „Měl zdokonalit ve 2. světové válce populární kyanidovou kapsli, která navzdory mýtu vytvořenému populárními filmy zabije až za patnáct minut a způsobuje bolestivou smrt udušením. Pochopitelně, agenti takovou tabletu brát nechtěli a raději byli ochotni riskovat zajetí a mučení než čelit zcela jistě hrůzné smrti,“ doplňuje kniha Wolves, Jackals, and Foxes: The Assassins Who Changed History.

Před 80 lety si otec LSD poprvé zavdal. Pak nasedl na kolo a rozjel se domů

To se ale CIA nelíbilo, neboť hrozilo vyzrazení utajovaných informací. Gottlieb představil vylepšenou kapsli za využití jedu z medúzy, která dovedla zabít do pár sekund - měl ji pak u sebe například pilot špionážního letounu U2 Francis Gary Powers, když byl v roce 1960 sestřelen nad Sovětským svazem.

Jed pro Fidela Castra

Gottlieb měl i další delikátní úkoly. „S kolegy vyvinuli zbraň hodnou Jamese Bonda, kterou se daly aplikovat jedy a další toxiny. Zbraň připomínající Colt .45 měla vystřelit toxiny naplněnou šipku, která byla tenká jako lidský vlas, téměř neodhalitelná a jed nenechal v těle oběti žádné stopy,“ uvádí kniha Wolves, Jackals, and Foxes: The Assassins Who Changed History.

Podobné „hračky“ měly Američanům sloužit k odstranění nežádoucích lidí. „Gottliebova vynalézavost vedla k pokusům o různé atentáty. Zdokonalil kontaminovaný kapesník, který měl být použit proti iráckému plukovníkovi, navrhl otrávené dárky, které měly odstranit Fidela Castra, a otrávená šipka měla svět zbavit vůdce Konga Patrice Lulumby. Žádné z Gottliebových zařízení ale nezafungovalo,“ konstatuje The Independent.

Fidel Castro a jeho muži v Sierra Maestra, 2. prosince 1956Zdroj: Wikimedia Commons, autor neznámý, volné dílo -

Už při této práci se Gottlieb a jeho tým uchylovali při testování k brutálním metodám, při nichž šlo jejich „pokusným králíkům“ často o život.

A Gottlieb se jich neštítil ani později, když začal pracovat na dalších projektech, které měly za úkol najít prostředky pro ovládání lidské mysli. Nadřízení mu nechávali volnou ruku. Postupně Gottlieb s tehdejším vedením CIA vymyslel program MK-Ultra, jehož obětí se staly tisíce nevinných lidí.

Pro vyšší dobro

Program MK-Ultra byl oficiálně spuštěn v roce 1953. Vědělo o něm jen pár lidí a jeho ničím neomezeným vůdcem byl Gottlieb. Ten chtěl zjistit dvě věci: zda se dá člověku zcela vymýt mozek a následně do vzniklého „prázdna“ vsunout, co bude tajná služba chtít. „U bodu číslo dva se daleko nedostal, ale ohledně vymazání existujícího vědomí postoupil daleko,“ konstatoval Kinzer.

Při svých pokusech nechal Gottlieb udělat z tisíců lidí trosky, přičemž se inspiroval v nacistických koncentračních táborech. Mozky zkoušel vymývat prostřednictvím drog, elektrošokové terapie či fyzického i psychického mučení.

Příběh pilota, jenž zaujal i Spielberga: přežil zajetí, spíš mu to však uškodilo

Vnímal to jako nutné zlo, které mělo přinést vyšší dobro, a stejný postoj k tomu zaujali i jeho nadřízení, kteří žili v neustálém strachu z konání tehdejších nepřátel USA - Sovětského svazu a asijských komunistických zemí. „To, co udělal, nikdy nekonal z nehumánních důvodů. Myslel si, že dělá přesně to, co je potřeba. A v kontextu doby, kdo by mu namítal?“ komentuje autor knihy The Search for the Manchurian Candidate: the CIA and mind control John Marks, který byl jedním z prvních, kdo psali o MK-Ultra.

Podle nekrologu v listu The Guardian byl Gottlieb v soukromém styku dle pamětníků milý muž, byť svými činy splňoval představu šíleného vědce z filmů. „Gottliebův kolega John Gittinger vysvětlil, že CIA testovala drogy, protože existovala velká obava, že buď Sovětský svaz, nebo Číňané LSD využívají. On i Gottlieb věřili, že USA s nimi musí bojovat jakýmikoliv prostředky,“ připomíná The Guardian.

CIA: provozovatel bordelu a drogový dealer

Gottlieb nechal skoupit světové zásoby LSD a drogu nechal tajně distribuovat do nemocnic, věznic a dalších zařízení. Zde je podávali nicnetušícím lidem, třeba pod záminkou, že jde o testovaný lék.

„Od počátku 50. až do konce 60. let dostaly stovky amerických občanů mysl ovlivňující drogy. Jeden psychiatrický pacient v Kentucky dostával LSD 174 dní v řadě. Celkem nechala agentura vykonat 149 experimentů, minimálně jeden jejich 'účastník' zemřel v jejich přímém důsledku, několik dalších se zbláznilo,“ uvádí The Independent.

Hraný film o programu MK-Ultra:

Zdroj: Youtube

Gottlieb nechal drogy distribuovat i na různé večírky a jejich uživatele pozorovali tajní agenti. Toto se mu ale vymklo z ruky, a nezamýšleně se tak stal mužem, který LSD přinesl do Ameriky, kde se stalo oblíbené mezi odpůrci války ve Vietnamu. „Zřejmě nejbizarnějším nápadem Gottlieba bylo vytvoření sítě bordelů provozovaných CIA v San Franciscu. Prostitutky zde podstrkovaly svým klientům drogy a omámené muže sledovali agenti skrze dvojitá zrcadla,“ píše The Independent.

Hodný pečovatel z hospice

Program MK-Ultra pod Gottliebovým vedením obsahoval i větší zvrácenosti. „Gottlieb a CIA v Evropě a východní Asii vybudovali síť vězení pro zadržené nepřátelské agenty. Tyto lidi agenti CIA hodili do cel a zkoušeli na nich celou plejádu věcí - elektrošoky, vystavení extrémním teplotám, dlouhodobé izolaci, přičemž je po celý čas vyslýchali, aby zjistili, zda mohou zlomit lidské ego,“ uvádí server NPR. To, co vězni prožili, bylo v podstatě mučení.

Krycí jméno Donna. Sestra Fidela Castra byla špionkou CIA, nejvýkonnější na Kubě

Program MK-Ultra v této podobě pokračoval až do začátku 70. let. Konec přinesl souběh dvou věcí - začalo být jasné, že se programu nepovede splnit jeho cíle. „Úředníci agentury zjistili, že by mohli vytvářet pomatence bez provozního využití,“ shrnul ve své knize Marks.

Navíc byl odvolán tehdejší ředitel CIA Richard Helms, který držel nad Gottliebem ochrannou ruku. Skončil i Gottlieb, který ještě před odchodem nařídil spolu s Helmsem zničit podstatné části archivu MK-Ultra. Vyšetřovat se začalo až po několika letech.

Ředitel CIA Richard Helms. Když program MK-Ultra spěl ke konci, Helms nařídil zničení veškeré dokumentace, což značně zkomplikovalo pozdější vyšetřování. Helms řídil CIA v letech 1965 až 1973Zdroj: Wikimedia Commons, CIA-employee, volné dílo

Sám Gottlieb vyvázl oficiálně bez poskvrny a užíval si klidného důchodu. „Gottliebův život po CIA připomínal snahu o odčinění dřívějších prohřešků. S manželkou Margaret strávil 18 měsíců v Indii provozováním nemocnice pro malomocné. Poté se přestěhoval zpět na venkov ve Virginii, kde se věnoval lidovému tanci a pasení koz. Poslední léta zasvětil práci v hospici, kde se staral o umírající,“ konstatuje The Independent. Zemřel v roce 1999.