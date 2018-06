Šíitskou mešitu v Bagdádu zasáhly dva výbuchy. Mezi mrtvými jsou i děti

Podle místní policie se v mešitě nacházela skrýš výbušnin a zbraní, přičemž k explozi došlo v okamžiku, kdy byly přenášeny do vozu zaparkovaného u mešity. Jeden z policistů agentuře AFP potvrdil, že „výbušnina patřila ozbrojené skupině“.

Irácká státní televize, která údajně citovala mluvčího ministerstva vnitra, ale exploze označila za „teroristický útok na civilisty“.

Al Sadar city /Sector 10, last night a secret Ammunition depot went off in the middle of a residential neighborhood. This is the morning after footage #iraq #baghdad pic.twitter.com/Ne7TBXvYB1