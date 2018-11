Polský politik Sikorski se vrací do hry. Na trestné střídačce byl tři roky

Známý polský politik Radosław Sikorski chce být europoslancem. Podle informací deníku Gazeta Wyborzca se má stát tahounem kandidátky opoziční Občanské platformy do jarních voleb do europarlamnetu. Nejenom pro Poláky je to překvapivá zpráva, Sikorski se z politiky stáhl po skandálu před třemi lety. Oficiálně informace sice nebyla jak Sikorskim, tak platformou potvrzena, ale Wyborzca o ní píše, jako o definitivní věci. Navíc minulý týden sám Sikorski pro televizi Onet připustil: „Jsem v pokušení se vrátit.“

Demise před třemi lety zastavila mezi Poláky oblíbenému Sikorskému slibně nastartovanou politickou kariéru. Tehdy se poprvé na veřejnost objevily tajné nahrávky s hlasy předních polských politiků, podnikatelů i novinářů. Všechny byly pořízeny ve varšavských luxusních restauracích Sova a přátelé či Amber Gold. ČTĚTE TAKÉ: Film natáčený na Karvinsku rozdělil Polsko. Duchovní: Ukazuje jen zlo Jedním z nahraných politiků byl i tehdejší maršálek Sejmu Sikorski, který se na nich vulgárně vyjadřoval o opozici i o svých spolustranících. Pásky ale hýbají polskou politickou scénou dodnes. Obdobné problémy jako Sikorski má s nimi aktuálně premiér Mateusz Morawiecki z Práva a Spravedlnost, v pondělí byl kvůli nim parlamentní komisí vyslýchán bývalý polský předseda vlády Donald Tusk. V době politické nečinnosti se Sikorski často objevoval jako komentátor v médiích, je velmi aktivní na Twitteru, kde má přes milion sledujících. V posledních týdnech po celém Polsku propaguje svoji knihu Polsko může být lepší - ze zákulisí polské diplomacie. ČTĚTE TAKÉ: Sikorski: K vyřízení politika stačí jeden vtip u skleničky

Autor: Martin Kratochvíl