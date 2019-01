Německá nákladní loď plující Severním mořem ztratila během bouře nejméně 270 kontejnerů s nákladem. Ty pak začal příboj odnášet k plážím ostrovů na severu Nizozemska. Na pláži se tak nyní válí tisíce předmětů, počínaje elektronikou, nábytkem Ikea až po hračky pro děti či součásti automobilů.

"Po celé pláži se povalují věci, jsou tady i nerozbalené výrobky IKEA. Všichni to všechno sbírají, je zde kolem 200 džípů s vozíky,” popsal situaci na ostrově Terschelling Rimbaud Laperre, který zde navštívil svou rodinu.

Na záběrech, které ukazují například vyplavené oblečení, dřevěné židle. Na jednom záběru je vidět i muž, který si odnáší velkoplošný televizor zabalený v polystyrenu. Lidé zde podle médií zažívají doslova zlatou horečku. "Lidé tady šílí!” dodal Laperre.

A German Navy Pollution Control aircraft (57+05) is patrolling over the North Sea in the area where a large container ship (MSC Zoe) lost 270 containers earlier today. They are washing ashore mainly on the Dutch Wadden Islands (Waddeneilanden). #potn #avgeek pic.twitter.com/R1z5ZfwnCl