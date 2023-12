Brouk s penisem velkým jako zbytek těla, objev pětikilogramového zlatého nuggetu za miliony korun, málem zaživa pohřbená žena i promeškaná smrt devadesátkové televizní hvězdy. Ani rok 2023 neměl nouzi o bizarní, kuriózní i absurdně zábavné příběhy. Deník přináší výběr těch nejzajímavějších, které během roku čtenářům přiblížil.

Šílený rok 2023 | Foto: Deník; Shutterstock; Profimedia; Wikimedia Commons

Leden: Největší pizza na světě zabrala celou sportovní arénu

Deník úsměvůZdroj: DeníkSpolečnost Pizza Hut pokořila Guinnessův světový rekord. 18. ledna upekla největší pizzu na světě, měla rozlohu třináct arů. Velká byla jako plocha sportovní arény v Los Angeles Convention Center. Největší italská pochutina na světě byla vyrobena z více než jedné a půl tuny těsta, dvou tun rajčatové passaty, téměř čtyř tun sýra. A také z 630 tisíc feferonek.

Více si o největší pizze na světě můžete přečíst zde:

Nový rekord: Největší pizza na světě zabrala celou sportovní arénu

Obrovskou pizzu připravovali kuchaři Pizza Hut po částech. Nejdříve rozváleli vrstvy těsta a potřeli je omáčkou, pak na gigantický koláč nasypali další ingredience. Pizza byla po kouscích zahřívána pojízdným pečícím zařízením. Nakonec byla rozporcována na 68 tisíc plátků a darována místním charitativním organizacím.

Únor: Starbucks šokoval, Italům nabídl kávu s olivovým olejem

Řetězec kaváren Starbucks uvedl v únoru na italský trh kávu se speciální ingrediencí. Káva s olivovým olejem má zaujmout nevšední sametovou a máslovou chutí. Nová řada s názvem Oleato obsahuje ledové protřepávané espresso a latte s olivovým olejem spařené ovesným mlékem. K zakoupení je i ledová varianta připravovaná s vanilkovou pěnou.

O netradiční nabídce řetězce Starbucks si můžete přečíst zde:

Je libo kávu s olejem? Starbucks šokoval nevšedním receptem

Všechny nápoje z této řady obsahují extra panenský olivový olej Partanna, který má v Itálii tradici už přes sto let. „Za více než 40 let si nepamatuji okamžik, kdy bych byl více nadšený,“ citoval portál BBC šéfa společnosti Howarda Schultze. Inovativní káva s neobvyklou přísadou je pokusem Starbucks expandovat na italský trh.

Březen: Kámen za miliony. Amatérský zlatokop našel v Austrálii pětikilogramový nugget

Australan našel v březnu s pomocí levného detektoru kovu ve státě Viktorie kámen o hmotnosti 4,6 kilogramu obsahující zlato v hodnotě 240 tisíc australských dolarů (3,5 milionu korun). Muž uspěl při hledání na zlatonosných polích, která byla centrem australské zlaté horečky v 19. století. Darren Kamp, který nález ocenil a koupil, uvedl, že za svou 43letou kariéru větší exemplář neviděl.

Více se o unikátním objevu amatérského zlatokopa dozvíte zde:

Kámen za miliony. Amatérský zlatokop našel v Austrálii pětikilogramový nugget

„Muž vytáhl kámen, dal mi ho do ruky a zeptal se: Myslíte si, že by to mohlo mít cenu deset tisíc australských dolarů?“ Kamp se na něj podíval a prohlásil: „Spíš sto tisíc australských dolarů.“ Zlatokop mu pak řekl, že je to jen polovina nálezu. Ačkoli jsou podobné objevy vzácné, Austrálie podle odhadů skrývá největší zásoby zlata na světě.

Duben: Na obálce módního magazínu Vogue se objevila stošestiletá tatérka

Dubnové číslo prestižního módního magazínu Vogue na Filipínách mělo na obálce stošestiletou tatérku Apo Whang-Odovou, která má sama potetované obě paže. Stala se zároveň nejstarší ženou, která se kdy na obálce módního časopisu objevila. Filipínská umělkyně je známá především proto, že stále praktikuje tisíc let starou tetovací techniku zvanou batok.

O stošestileté tatérce Apo Whang-Odové z Filipín jsme psali zde:

Slavný Vogue opět přepsal historii. Na obálce se objeví stošestiletá tatérka

Časopis Vogue si tatérku vybral díky její jedinečnosti. „Je vyhlášená jako poslední mambabatok (tradiční tatér v provincii Kalinga) své generace a vtiskla symboly kmene Kalinga, označující sílu, statečnost a krásu, do kůže tisíců lidí, kteří se vydali na pouť do Buscalanu,“ uvedl podle portálu CNN Vogue Philippines.

Květen: Pantofle pro křečka? Shein prodává oblečení pro chlupaté mazlíčky

Čínský online obchod Shein překvapil své fanoušky i širokou veřejnost. Na trh totiž v květnu uvedl řadu oblečení a doplňků pro malé a oblíbené domácí mazlíčky - křečky. Kolekce zahrnuje nejenom oblečení, jako jsou svetry či čepice nebo pantofle, ale také sluneční brýle a další doplňky.

Více se o doplňcích pro křečky dozvíte v našem článku:

Pantofle pro křečka? Žádný problém. Shein prodává oblečení pro chlupaté mazlíčky

Majitelé křečků si mohou na webu Sheinu v sekci „mazlíčci“ zakoupit mimo jiné i miniaturní nákupní vozík, křeslo na krmení či banánovou houpací síť, ve které může zvíře spát. Koupit se dají dokonce i malá vodítka pro majitele křečků, kteří je chtějí vzít na procházku. Ceny produktů se liší, firma je však známá svou cenovou dostupností. Je možné je nakoupit od 3 až do 190 dolarů (tedy od 65 do 4 118 korun).

Červen: Ženu v Ekvádoru málem pohřbili zaživa. Probrala se v rakvi na vlastním pohřbu

Ekvádorská 76letá důchodkyně Bella Montoyaová šokovala v červnu své příbuzné, když nabrala vědomí po pěti hodinách smutečního obřadu. Aby na sebe upozornila, začala rukou klepat na rakev. Rodina ji poté odvezla znovu na pohotovost Martín Icaza. Ve stejné nemocnici ji jen pár hodin předtím prohlásili za mrtvou v důsledku mrtvice a zástavy srdce a plic.

Jak je možné, že se žena prohlášená za mrtvou probrala? Podívejte se:

Ženu v Ekvádoru málem pohřbili zaživa. Probrala se v rakvi na vlastním pohřbu

Ta zřejmě způsobila katalepsii. Tento stav je podobný transu a projevuje se ztuhnutím těla, sníženým vnímáním bolesti a zpomalením tělesných funkcí, jako je například dýchání. V důsledku toho se lékaři údajně domnívali, že zemřela.

Červenec: Už nejen žraloci. Rekreanty u japonské pláže napadal rozzuřený delfín

Útoky žraloků na lidi jsou sice ojedinělé, ale jen málokoho překvapí, že se občas dějí. Policisté hlídkující na plážích v prefektuře Fukui v centrálním Japonsku ale šokovali místní i turisty, když je varovali, aby si při koupání dávali pozor na nebezpečné mořské savce. „Muž kolem šedesátky plaval s přítelem asi pět metrů od pláže, když se na něj delfín vrhl, zlomil mu tři nebo čtyři žebra a pokousal ho na pažích. Týž den dopoledne delfín pokousal na levé ruce dalšího muže,“ citoval v červenci policejní zprávu japonský deník Asahi Šimbun.

Rozzuřenému delfínu u japonského pobřeží jsme se věnovali zde:

Už nejen žraloci. Rekreanty u japonské pláže napadá rozzuřený delfín

Podle experta Giovanni Baerziho, prezidenta italské neziskové organizace pro ochranu delfínů, zvířata spíše dávala lidem výstrahu, skutečně ublížit by přesto dokázala.

Srpen: Nový druh chrobáka udivil vědce obrovským penisem

Příroda umí dělat divy, a tak vědci občas zveřejní i objevy, které na první pohled znějí trochu pikantně. V srpnu informovali o tom, že je zaujal nový druh hmyzu z národního parku Chiribiquete v Kolumbii. Nebylo to ale barvou či třeba neobvyklým způsobem získávání potravy. Brouk příbuzný starověkým egyptským skarabům je fascinoval přirozením, které je téměř stejně velké jako jeho celé tělo.

Neobvykle obdařeného brouka si můžete prohlédnout v článku:

Kuriozita ze světa zvířat: Nový druh chrobáka udivuje obrovským penisem

Kuriózního chrobáka nazvali Aegidinus Elbae. „Jeho velmi vyvinuté genitálie se nepodobají genitáliím žádného jiného jedince tohoto rodu,“ uvedli. Doplnili přitom, že doposud neobjevili broučí samičku, která by svými pohlavními orgány takovému protějšku vyhovovala.

Září: Mexický ufolog ukázal těla údajných mimozemšťanů

Na zářijovém zasedání mexického Kongresu všechny šokoval kontroverzní novinář a ufolog Jaime Maussan. Pod přísahou ukázal dvě těla údajných mimozemšťanů, o nichž navíc tvrdil, že jsou stará více než tisíc let. Tvorové pocházející z vesmíru podle něj mají mimořádně dlouhé lebky, tři prsty a lehké kosti. „Jsou to nelidské bytosti. Nejsme v tomto obrovském vesmíru sami, měli bychom tuto realitu přijmout,“ uvedl.

Těla mimozemšťanů jsou podle vědců podvrh:

Těla mimozemšťanů v Mexiku? Je to podvod, chybí důkazy, reagují vědci

Jeho vystoupení vyvolalo pozdvižení mezi lidmi a hlavně vlnu kritiky od seriózních vědců. Podle nich se jedná o podvod, který dotyčný nedokáže podpořit důkazy.

Říjen: V Coloradu jsme natočili mytického opočlověka, tvrdí američtí manželé

Měl to být romantický výlet k příležitosti desátého výročí svatby. Nakonec se změnil v lov na záhadného tvora, který manželům na jihozápadě amerického státu Colorado připomínal bigfoota – tedy legendární „velkou nohu“, známou i pod indiánským názvem seskveč.

Co vlastně manželé v Coloradu natočili? Přesvědčte se sami:

Mýtický bigfoot možná existuje. Manželům v Coloradu se ho prý podařilo natočit

Shannon a Stetson Parkerovi v říjnu sdělili, že příbuzného himalájského yettiho spatřili u železniční tratě mezi městy Durango a Silverton v Coloradu. „Hledali jsme losy, když najednou manžel zahlédl něco, co nedokázal vysvětlit. Myslel si, že je to yetti,“ citoval Parkerovou deník The New York Post. Asi šest až sedm stop (180 – 213 centimetrů) vysoký opočlověk se podle ní nejdříve procházel po dvou nohách, načež si sedl na zem. Manželé setkání doložili videem, kterému ale lidé na internetu moc nevěřili. Postavu označili mimo jiné za obyčejného lovce.

Listopad: Čtrnáctiletý mladík vynalezl mýdlo proti rakovině kůže

Ve své rodné Etiopii viděl lidi pracovat celý den na slunci, přičemž věděl, jak rizikové to je pro vznik zabijácké rakoviny kůže. Chtěl proto vymyslet něco, co by pomohlo a zároveň bylo cenově dostupné. „Čím starší jsem byl, tím víc jsem si uvědomoval, jak velký je to problém v celém světě,“ vysvětlil čtrnáctiletý Herman Bekele. Vymyslel mýdlo, které by mělo pomoci prevenci a boji s rakovinou.

O unikátním objevu mladého Hermana Bekeleho jsme psali zde:

Čtrnáctiletý mladík vynalezl mýdlo proti rakovině kůže

Mýdlo má dodávat do těla prostřednictvím kůže léčivé látky, které aktivují imunitní systém v boji proti zhoubným buňkám. Chlapec za vynález dostal vědecké ocenění. Pokud přípravek projde testy, mohl by znamenat revoluci v léčbě rakoviny.

Prosinec: Legendární prodejce čehokoliv je mrtvý, všiml si svět

Díky svým reklamním spotům, kde netradičně testoval prodávané výrobky - ať už šlo o nože, kráječe na zeleninu nebo přípravky na auta - se stal jednou z ikonických postav televizního vysílání. V 90. letech minulého století a následné dekádě byl teleshoppingový král Horst Fuchs na vrcholu slávy. O dvacet let později si svět nevšiml ani jeho smrti. Vlnu účasti vyvolala až s pětiměsíčním zpožděním.

Horst Fuchs byl pověstný tím, že dokáže prodat snad cokoli:

Dokázal prodat cokoliv. Horst Fuchs se nebál jít až do extrému, zapálil i auto

Rodák z německého Frankfurtu nad Mohanem zemřel v červenci ve věku 77 let v rakouské Vídni. Jeho rodina o tom informovala před polovinou prosince.