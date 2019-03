Záběry z Alabamy ukazují poškozené nebo zcela zničené rodinné nebo mobilní domy a popadané stromy, na mnoha místech nefunguje elektřina. Živel za sebou podle šerifa zanechal pruh zdevastované země v délce několika kilometrů a o šířce až 400 metrů. Na místě zasahují desítky záchranářů, pomáhají jim drony osazené termokamerou a speciálně cvičení psi.

Největší spoušť po tornádu podle amerického tisku zůstala v obci Beauregard, která leží asi 95 kilometrů východě od metropole státu Montgomery. Některá americká média uvádějí, že oblast možná zasáhlo hned několik tornád krátce po sobě.

