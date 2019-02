„Chtěl bych říct, že něco takového jsem viděl ve filmech, každopádně, tato díra je tak malá, že… je unikátní,“ neskrýval před reportéry na místě činu údiv speciální agent miamského oddělení FBI Michael D. Leverock.

Tunel podle něj neústí přímo v bance, nýbrž v její těsné blízkosti, neboť je stále nedodělaný. Záměr kopáčů je nicméně podle FBI zcela jasný.

„Směřují k bankomatu (nacházejícím se v bance). Nemyslím si, že by to dělali z nějakého jiného důvodu,“ řekl Leverock.

Attempted bank burglary. 50 yard tunnel leads to Chase Bank branch at 390 S. Flamingo Road, Pembroke Pines, FL. Call FBI with information 754.703.2000. pic.twitter.com/nK0rZi8QTO