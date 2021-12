V 11:00 SEČ do něj vstoupí ostrovní státy Kiribati a Samoa, o hodinu později Nový Zéland a ve 14:00 SEČ východní část Austrálie. Pomyslnou štafetu pak převezmou Asie, Afrika, Evropa a Amerika, na Havajských ostrovech rok 2021 skončí až v sobotu v 11:00 SEČ.

Svět vstupuje do nového roku v době, kdy registruje nejvyšší počty nákaz koronavirem SARS-CoV-2 za dva roky od prvních případů infekce. Zejména v důsledku rekordů v Evropě a Spojených státech tento týden průměrný globální přírůstek poprvé překonal milion nákaz za den, ukazují statistiky listu The New York Times. Za vzestupu nakažlivější varianty omikron byly tradiční silvestrovské oslavy zrušeny v Tokiu, Paříži či Londýně, jinde se budou pouze přenášet na obrazovky nebo se uskuteční s menším publikem.

Zakázaná pyrotechnika, čtyři lidé u stolu. Oslavy silvestra opět omezí epidemie

Kromě toho se čekají silvestrovské a novoroční projevy nejrůznějších státníků. Od 19:15 bude mluvit německý kancléř Olaf Scholz, na 20:00 bylo ohlášeno vystoupení francouzského prezidenta Emmanuela Macrona. V pátek rovněž zazní projev ruského prezidenta Vladimira Putina.