Pobyt na Marsu? Izraelští vědci simulovali v poušti život na rudé planetě

/FOTOGALERIE/ V izraelské poušti Negev v neděli skončila čtyřdenní simulace pobytu na Marsu. Projektu se zúčastnilo šest vědců, kteří testovali několik aspektů budoucí vesmírné mise. Mimo jiné psychologické dopady izolace či pátrání po známkách života v půdě.

Podle izraelského ministerstva vědy připomínají podmínky panující v Negevské poušti prostředí Marsu. Obdobná je údajně geologie, kvalita ovzduší i vizuální stránka.

Účastníci čtyřdenního simulačního projektu se stravovali speciálními kapslemi a bydleli v oddělených buňkách, z nichž vycházeli pouze ve skafandrech. Otestovali tak design ubytovacího modulu i koordinaci práce v týmu.

Projekt D-Mars je jedním z mnoha pokusů zasvěcených simulaci marsovských podmínek, ke kterým došlo v poslední době. Podle jednoho z účastníků, profesora jaderné fyziky Guye Rona bylo hlavním cílem projektu, na jehož realizaci se podílela Izraelská vesmírná agentura, přitáhnout zájem veřejnosti.

„D-Mars je nejen o výzkumu, ale i o publicitě. Významnou součástí projektu je získání zájmu široké veřejnosti a vyvolání zájmu studentů o vesmír,“ uvedl Ron.

Plány na vyslání lidí na Mars se v současnosti zabývají vědecké týmy v mnoha zemích světa. Americký vynálezce Elon Musk, jehož firma SpaceX vyslalala na začátku února do vesmíru nejsilnější raketový nosič Falcon Heavy, se dokonce domnívá, že by se lidé mohli projít po Marsu za několik desítek let.