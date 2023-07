Sinéad O'Connorová zemřela. Známé irské zpěvačce bylo 56 let

ČTK

Ve věku 56 let zemřela známá irská zpěvačka Sinéad O'Connorová. Ve středu o tom informoval list The Irish Times. Zpěvačku proslavil její emotivní hlas, krátký sestřih vlasů a hit Nothing Compares 2 U z roku 1990. V minulosti trpěla psychickými problémy. Několikrát vystoupila i v České republice.

Sinéad O´Connor | Foto: Deník/Adolf Horsinka