Singapurské vládní úřady přiznaly závažný únik citlivých informací o 14 tisících lidech trpících virem HIV. Podle tamního ministerstva zdravotnictví byla prozrazena jména těchto osob, stejně tak jako čísla jejich občanských průkazů a mobilních telefonů a adresy, na nichž pobývají. Za zveřejněním citlivých údajů údajně stojí Američan donedávna žijící v tomto městském státě.

Virus HIV/AIDS, ilustrační foto. | Foto: Flickr

Únik informací o lidech trpících virem HIV se týká 5400 singapurských občanů, kteří byli pozitivně diagnostikováni před začátkem roku 2013, a také 8800 cizinců, jejichž onemocnění bylo lékaři odhaleno v době před prosincem roku 2011.

„Omlouváme se za úzkost a utrpení způsobené tímto incidentem,“ píše se v oficiálním prohlášení tamního ministerstva zdravotnictví. „Naší prioritou je duševní pohoda postižených jednotlivců. Od 26. ledna usilovně kontaktujeme tyto jednotlivce, abychom je (o úniku) informovali a poskytli jim pomoc.“

O tom, jak závažné dopady může mít nastalá situace na osoby tímto zákeřným virem trpící, se rozpovídal mluvčí komunity gayů a lesbiček Oogachaga Leow Yangfa.

„Toto nám připomíná nesnesitelné stigma, strach a diskriminaci, která dnes nadále v Singapuru obklopuje lidí žijící s HIV. Ti z nás, kteří žijí bez HIV, si nedokáží představit šok, rozrušení, bolest a zradu, kterou si oni nyní musejí procházet,“ řekl Yangfa s tím, že obzvláště vážné následky mohou zveřejněné informace mít pro tu skupinu lidí, která se rozhodla svoji nemoc skrývat. Bojí se především toho, aby se takovýchto pacientů nezřekla vlastní rodina a přátelé a aby v důsledku odhalení nepřišli o své zaměstnání.

Pravděpodobně se jedná o pomstu

Singapurské ministerstvo zdravotnictví ve svém prohlášení nadále uvedlo, že „důvěrné informace jsou nelegálně v držení amerického občana Mikhyo K Farrery Brocheze,“ který v tomto městském státě pobýval do května loňského roku.

Muž prý byl přes dva roky v podmínce za spáchání „několika podvodů a deliktů, v nichž hrály roli drogy“. Sám je HIV pozitivní, a proto se ministerstvo domnívá, že se tak snažil docílit pomsty, neboť jeden z trestů, které mu tamní justice před časem vyměřila, souvisel s tím, že lhal příslušným orgánům o svém zdravotním stavu.

Až do roku 2016 podle charitativní organizace Action for AIDS Singapur zapovídal do své země přístup cizincům trpícím HIV. Posléze tento zákon poupravil tak, aby se nevztahoval na turisty. Pracovat či usadit se v této asijské zemi lidé HIV pozitivní však nadále nesmějí.