Dozvuk schůzky Trumpa a Kima: USA zrušily další cvičení s Jižní Koreou

Jen zhruba týden po summitu Donalda Trumpa s Kim Čong-unem vyhlásily Spojené státy, že ruší tři naplánovaná vojenská cvičení v Jižní Koreji. Ta se měla odehrát v srpnu, zástupci Pentagonu nicméně v pátek potvrdili, že je odkládají na neurčito.

USA mezitím stále probírají otázku konečného jaderného odzbrojení KLDR, s nímž údajně souhlasila i sama Severní Korea. Jedno z míst, kde se nukleární motory testovaly, už prý dokonce komunistická velmoc vyřadila z provozu.

Loňská vojenská cvičení amerických vojáků zabrala jedenáct dní a pokryla zhruba 17,5 tisíc oddílů armády. Připojilo se i 50 tisíc vojáků Jižní Koreje a dalších zemí.



„Stále ještě upřesňujeme další kroky. Tato akce rovněž nebude mít vliv na žádná další cvičení mimo Korejský poloostrov,“ uvedla pro britský deník The Guardian mluvčí Bílého domu Dana Whiteová.

Konkrétně tím myslela například hlavní rozsáhlé drily, které každoročně zahrnují činnost tanků, válečných letadel či lodí i rozsáhlý trénink s ohněm. Takové cvičení má údajně pokrýt až 200 tisíc Jihokorejců a deset tisíc Američanů.



Prezident USA Donald Trump potvrdil, že cvičení odvolává do doby, kdy „uvidíme, že vyjednávání nejdou tak, jak by měla“. Již dříve ale řekl, že jejich vynechání by jednak USA ušetřilo spoustu peněz, jednak by pak také přestalo být "aktem provokace" pro KLDR.

Severokorejci totiž podobné události považují za nácvik obsazení své země. Na definitivní páteční rozhodnutí Američanů každopádně stále nereagovali.



Trumpovo prohlášení vyšlo na světlo jen několik hodin poté, co uvedl, že KLDR se svým jaderným programem pořád představuje "mimořádnou hrozbu". V pátek mimo jiné – s ohledem na jaderné zbraně – rozšířil trvání "nouzového stavu země" na jeden rok. To se týká i nespecifikovaných ekonomických opatření.



Nařízení prvního muže USA je o to podivnější, že prezident před desíti dny napsal na Twitteru: "Ze strany Severní Koreje již další nukleární hrozby nejsou." The Guardian dodal, že ačkoli veškeré detaily smlouvy mezi Spojenými státy a KLDR ještě musejí být upřesněny, Trump takto akorát podkopává svá tvrzení.