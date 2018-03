Široké partnerství. Mayová představila svou vizi budoucích vztahů s Evropou

Británie bude i po brexitu usilovat "o co nejširší partnerství“ s Evropskou unií, uvedla britská premiérka v ostře sledovaném pátečním projevu. Ten byl věnován představám Spojeného království o budoucích vztazích s EU, netrpělivě očekávaný návrh toho, jaké bude postavení Severního Irska, ale během něj nezazněl.

Budoucí dohoda mezi Spojeným královstvím a Evropskou unií musí podle Mayové splňovat pět základních podmínek. V první řadě by měla respektovat výsledky referenda z roku 2016, v němž se většina obyvatel země vyjádřila pro brexit. Británie proto musí co nejdříve znovu získat kontrolu nad svými hranicemi, zákony a financemi, prohlásila Mayová.

Dohoda také má mít trvalý charakter a měla by chránit pracovní místa a bezpečnost obyvatel Spojeného království. "Je nezbytné, aby vytvořila podmínky potřebné k budoucímu rozvoji Británie jako moderní, otevřené a tolerantní evropské země," doplnila Mayová.

Smlouva by měla obsahovat i "zcela nezávislý arbitrážní mechanismus". Británie totiž i nadále odmítá jurisdikci evropského soudu. Poslední, pátou, podmínkou je pak to, že budoucí dohoda s Evropskou unií musí posílit jednotu Británie a jejich obyvatel.

Britská premiérka zároveň zdůraznila, že Británie bude mít i nadále zájem „o co nejširší vztahy s členskými zeměmi EU“. I po brexitu a navazujícím přechodném období by proto mohla zůstat členem některých unijních agentur. Jednat by se mělo zejména o ty, v jejichž kompetenci jsou léčiva, chemický průmysl a bezpečnost letecké dopravy, napsala agentura AP.