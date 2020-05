On-line reportáž ke koronaviru najdete ZDE

„Počet nových infekcí koronavirem je v Bavorsku a Horní Falci i nadále na ústupu. Bavorský zemský úřad pro zdraví a bezpečnost potravin hlásil ke 13. květnu 221 nových infekcí v celém Bavorsku a pouze 10 nových případů v Horní Falci. Co se týká konkrétně okresu Cham, tady nebyl nahlášený žádný nový případ,“ uvedl chamský přednosta okresního úřadu a prezident Krajského sněmu Horní Falce Franz Löffler.

Nákaza se zde projevila celkem u 417 lidí, z nichž už se 383 uzdravilo. Podobné údaje platí ale i pro Domažlicko. Zde bylo celkem pozitivně testováno 344 lidí, k 15. květnu jich je dle Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje 276 uzdraveno.

Čísla nakažených se tak na obou stranách hranic výrazně zpomalila, v některých okresech dokonce zastavila.

Chamský přednosta Löffler navíc zdůrazňuje přísné dodržování jednotlivých ochranných opatření. „Pendleři z Čech, ale i další návštěvníci, kteří do Bavorska nepřijíždějí za prací, jsou co nejlépe chráněni. Důležitým cílem, hned po zamezení dalšího šíření viru, je co nejrychlejší návrat k normální situaci na hranici,“ pokračoval Löffler.

Velká neznámá

Otevření hranic s Německem je ale zatím velkou neznámou. Na pořadu dne je však vyjednávání s českou vládou, a to prostřednictvím Svobodného státu Bavorsko a spolkové vlády. „Po 30 letech dobrého sousedství a přátelství je důležité, abychom se vrátili k normalitě. Nejen vzhledem k našim dobrým hospodářským vztahům a Čechům, kteří u nás pracují, ale i vzhledem k lidem v obou zemích, kteří pečují o přeshraniční přátelské vztahy, jsou aktivní ve spolcích nebo prostě rádi jezdí na návštěvu do sousední země. Podle mých informací by mělo brzy dojít k rozhovoru mezi bavorským ministrem vnitra Joachimem Herrmannem a českým ministrem vnitra Janem Hamáčkem, v jehož rámci by se mělo jednat také o otázce otevření hranic,“ dodal Franz Löffler s tím, že vzhledem k pozitivnímu vývoji na obou stranách hranice je zkrátka optimista a věří, že nastane další zlepšení.

"Léto bude ještě dlouhé a já si přeji, aby lidé k sobě zase rychle našli cestu. Doba s koronavirem bude ještě trvat a virus nás bude doprovázet ještě nějakou dobu," řekl závěrem chamský přednosta.

Ovšem stále je podle jeho názoru samozřejmost dodržovat ochranné a bezpečnostní opatření, aby se šíření viru omezilo.