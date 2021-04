Norsko, Švédsko a Finsko stále více investují do svých armád. Společně i cvičí – stejně jako za studené války. I obavy mají stejné jako z dob před pádem Berlínské zdi. A opět je vyvolává jejich východní soused.

Vojáci na rusko-ukrajinské hranici. | Foto: ČTK/ABACA/AA/ABACA

Pro švédské království to byl historický krok. Své roční vojenské výdaje zvedlo o 40 procent, a to až do roku 2025. Podle stockholmské vlády se jedná o reakci na rostoucí ruskou agresivity v regionu. „Tento náš největší vojenský výdaj za posledních 70 let má jediný důvod. Nelze vyloučit ozbrojený útok na Švédsko,“ uvedl ministr obrany Peter Hultqvist.