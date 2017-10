Skeptické Česko a proevropské Slovensko, píší o nás ve světě

Dva dny poté, co si Češi do svého čela zvolili populistu, jehož vztah k EU je nejasný, svůj proevropský kurz deklarovali hlavní ústavní činitelé Slovenska, reaguje na parlamentní volby v Česku a situaci v sousedním Slovensku agentura Reuters. O nebezpečí populisty Andreje Babiše a spojenectví prezidenta Miloše Zemana s ruským prezidentem Vladimírem Putinem pojednává britský list The Guardian.

„Nikdy jsem se neodvažoval kritizovat domácí situaci v ostatních zemí, ale jsem rád, že Slovensko se stalo proevropským ostrovem regionu,“ uvedl dnes slovenský premiér Robert Fico na Bratislavském hradě. Podle něj bylo načasování slovenského summitu neúmyslné, ale vlastně celkem vhodné. Slovensko se tak vydává jinou cestou, než Česko. „Evropská unie je pro Slovensko a jeho občany životním a hodnotovým prostorem, který nemá alternativu. Má jednoznačně pozitivní vliv na sociální, ekonomický a politický rozvoj naší země, a proto se Slovensko vydalo cestou co nejhlubší spolupráce s EU,“ píše se ve společném prohlášení prezidenta Andreje Kisky, premiéra Roberta Fica a předsedy národního shromáždění Andreje Danka, kteří se dnes sešli na společném jednání. ČTĚTE TAKÉ: Zeman přijal Babiše. Jednáním o nové vládě jej pověří příští týden Reuters dále píše, že hnutí ANO miliardáře Andreje Babiše zasadilo úder tradičním a proevropským stranám. I když o sobě Babiš prohlašuje, že je proevropský, zdráhá se přijmout euro a odmítá hlubší integraci Česka do EU. Fico měl sice s Bruselem řadu neshod, je ale rád, že svou zemi na rozdíl od svého bohatšího západního souseda přivedl do eurozóny. Během posledních měsíců Fico několikrát prohlašoval, že chce, aby jeho země byla v jádru Evropy. Reagoval například i na slova francouzského prezidenta Emmanuela Macrona o vícerychlostní Evropě. Nechce, aby Slovensko zůstalo na okraji evropského dění, jak by mohlo hrozit Česku. Na kritice Bruselu si nedávno rovněž postavili kampaň i pravicové strany v Rakousku a Německu. Zjevný úspěch měla především AfP v bývalém východním Německu, dodává Reuters. ČTĚTE TAKÉ: V českých volbách prohrála celá země, zní ze zahraničí Se zvolením Babiše se tak Češi připojili k Polákům a Maďarům, kterým rovněž vládnou lídři zdůrazňující národní zájem a hlubší evropskou integraci odmítají. Britský list The Guardian si všímá podobností Babiše s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Zdůrazňuje i roli prezidenta Miloše Zemana, spojence ruského prezidenta Vladimíra Putina, který chce premiérem jmenovat trestně stíhaného Babiše. Země si tak v období nebývalého ekonomického růstu zvolila muže, jehož role v bývalém Československu je nejasná, byl údajně pracovníkem StB a významně zbohatl v polistopadovém období, která sám kritizuje. Skrze Mafru, jedno z největších mediálních vydavatelství v zemi pak ovlivňuje veřejné mínění, píše The Guardian. ČTĚTE TAKÉ: Policie zatkla exšéfa Markízy Ruska. Prý plánoval vraždu na objednávku YOUTUBE VIDEO ČTĚTE TAKÉ: Babiš: Faltýnek určitě nebude ve vládě

Autor: Pavel Kopecký