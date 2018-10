Skripal je šmejd a zrádce, nebere si servítky ruský prezident Vladimir Putin

Vladimir Putin se ve svém středečním vystoupení na ekonomickém fóru v Moskvě veřejně vyjádřil ke Sergeji Skripalovi. Bývalého ruského dvojitého agenta přitom nevybíravě označil za šmejda a zrádce své vlasti. Skripal a jeho dcera Julija byli v březnu v anglickém Salisbury otráveni nervovým jedem novičok, z čehož Británie obviňuje Moskvu.

„Vidím, že si někteří z vašich kolegů myslí, že je pan Skripal nějakým aktivistou za lidská práva,“ řekl Vladimir Putin. „Byl to jen špion. Zrádce vlasti. Je to prostě šmejd. To je všechno,“ prohlásil šéf Kremlu.

„Byl chycen, byl potrestán, strávil pět let ve vězení, nechali jsme ho jít, odjel a pokračoval ve spolupráci se (zahraničními) bezpečnostními službami,“ dodal.

Jeho komentáře přišly pouhý den poté, co mluvčí ruského ministerstva zahraničí Marija Zacharovová obvinila Londýn, že očividně usiluje o skrytí pravdy v případy otravy Sergeje Skripala a jeho dcery Julie. Dokazuje to podle jejich slov mimo jiné i to, že britské ministerstvo vnitra odmítlo žádost o právní pomoc Úřadu ruského generálního prokurátora.

Mluvčí ruského velvyslanectví v Londýně 26. září řekla, že po mnoha urgencích dostala ambasáda odpověď z britského ministerstva vnitra s odmítnutím žádosti Úřadu ruského generálního prokurátora ohledně nahlédnutí do spisu k případu Skripal.

„Oficiální londýnská pozice přijatá na nejvyšší politické úrovni pouze dokazuje, že orgány Spojeného království se snaží skrýt pravdu, aby se vyhnuly objektivnímu a transparentnímu vyšetření incidentu Skripal a skutečné příčiny toho, co se stalo v Salisbury, nebyly nikdy odhaleny,“ zdůraznila Zacharovová.

„Je to další důkaz, že Londýn sleduje ve svém propagandistickém boji proti takzvanému případu Skripal provokativní protiruské cíle,“ dodala.

Británie identifikovala útočníky

Šestašedesátiletý Sergej Skripal a třiatřicetiletá Julija Skripalová byli 4. března nalezeni v jihoanglickém Salisbury v bezvědomí na veřejné lavičce. Vyšetřování ukázalo, že byli otráveni nervově-paralytickou látkou novičok. Incident vyvolal mezinárodní diplomatickou krizi. Britská vláda obvinila ze zorganizování útoku Rusko, které však vše odmítlo.

Spojené státy, Británie, Kanada a mnohé členské země Evropské unie včetně Česka vyhostily v návaznosti na salisburský případ přibližně 170 ruských diplomatů, na což Moskva recipročně reagovala. Západ pak na Rusko uvalil další sankce.

Na začátku září obvinili britští vyšetřovatelé z útoku na Skripalovi dva Rusy, kteří, jak se později ukázalo, jsou členy ruské rozvědky GRU. Minulý týden se pak objevila zpráva, že protiteroristické oddělení britské policie ve spolupráci s národní zpravodajskou službou identifikovalo třetího důstojníka ruské rozvědky GRU, který se podílel na průzkumné misi před samotným útokem.