Je docela běžné, že nějaký mimořádný skutečný příběh získá svou filmovou podobu. Mnohem vzácnější je obrácený případ: že film pohltí někoho natolik, až se fikce stane realitou. Filmu Exorcista se právě tohle přihodilo. V hrůzné formě.

Anneliese Michelová (21 září 1952 - 1. července 1976), německá katolička, o které se tvrdilo, že byla posedlá démony a následně podstoupila vymítání, jež vedlo k její smrti

Před 50 lety, v roce 1973, byl do kin uveden film Exorcista (česky se promítal také pod názvem Vymítač ďábla), natočený režisérem Williamem Friedkinem podle románu Williama Petera Blattyho. O tři roky později, 1. července 1976, vyhasl život ani ne čtyřiadvacetileté bavorské studentky Anny Elisabeth (Anneliese) Michelové, pocházející z katolické rodiny v Klingenbergu v jižním Německu. Obě události mají souvislost.

Mladá žena, evidentně trpící depresemi a epileptickými křečovými poruchami, uvěřila, že ji skutečně sužují démoni, a se souhlasem svých rodičů dala před lékařskou pomocí přednost úředně schváleným, zdlouhavým a bolestně skličujícím exorcistickým sezením katolických kněží.

Zatímco její duševní problémy začaly už během dospívání, tedy dlouho předtím, než Exorcista vůbec vznikl, ať už v tištěné, nebo filmové podobě, exorcismus v jejím případě propukl podle britského deníku Guardian až v polovině 70. let, kdy pod vlivem mezinárodně úspěšného filmu vypukla po celém světě „vymítačská mánie“. Poté, co Anneliese zemřela na vyčerpání a zápal plic, byli její rodiče i kněží vymítající údajného ďábla odsouzeni pro trestný čin zabití.

Léčba nepomáhala

Svůj první záchvat prodělala v roce 1968, kdy jí bylo 16 let. Tehdy jí byla diagnostikována psychóza způsobená epilepsií temporálního laloku. Krátce na to u ní lékaři rozpoznali i propukající deprese a doporučili jí pobyt v psychiatrické léčebně. V té dostala v červnu roku 1970 třetí záchvat.

Lékaři jí předepsali léky proti křečím, ale ty její potíže příliš nezmírnily. „Začala tvrdit, že v různých denních dobách vídá ďábelské tváře,“ uvedl před jedenácti lety italský internetový magazín Il Meglio Del Web.

Ještě týž měsíc jí tedy její ošetřující lékař předepsal Aolep, používaný k léčbě různých psychóz včetně schizofrenie, narušeného chování a bludů. Dívčin stav se ale stále nelepšil. Ve stejném roce, kdy přišel do kin Exorcista, tedy 1973, se zapsala na univerzitu ve Würzburgu, kde začala studovat pedagogiku a teologii. Ale její psychický i zdravotní stav se s postupujícím časem neustále zhoršoval. Začala věřit, že je posedlá démonem.

„Najednou viděla tvář ďábla kamkoli se vydala, a tvrdila, že slyší, jak jí démoni šeptají do uší, že je prokletá a že shnije v pekle. Když to uslyšela i při modlení, usoudila, že ji musí mít ve své moci ďábel,“ napsal o Anneliese novinář Benjamin Blair z webu Movies Online v souvislosti s filmem The Exorcism of Emily Rose (v Česku byl uveden pod názvem V moci ďábla), který se inspiroval jejím případem.

V té době byla Anneliese ještě ochotná svěřit se lékařům, ale bála se, že ji označí za trvale duševně nemocnou a že skončí v léčebně. Začala proto lékaře střídat. Ti tak ale neměli dostatečný přehled o jejím stavu. Medikamenty, které jí předepisovali, sice potlačily epileptické záchvaty, ty ale mohla vystřídat epileptická psychóza, které si v důsledku všech výše uvedených okolností nikdo nemusel všimnout.

Protože ani modlitby, ani pobyt na psychiatrii nevedly ke zlepšení, začala dívka propadat stále hlubší frustraci a současně přestávala snášet pobyt v kostele i na jiných místech posvátných křesťanům.

Po společné návštěvě poutního místa San Damiano v severní Itálii vyhledala rodinná přítelkyně Michelových pro Anneliese kněze, jenž byl ochoten věřit v dívčinu posedlost ďáblem

Odpor ke kříži

Epilepsie temporálního laloku může vyvolat také takzvaný Geschwindův syndrom, což je stav vyznačující se abnormální zbožností, nadměrnými řečovými projevy a někdy i agresivitou. U mladé ženy nastalo něco takového poté, co ji všichni duchovní, na něž se obrátila s prosbou o pomoc s její posedlostí démony, odmítli s tím, že potřebuje lékařskou péči. „Její vize se zřejmě vzpíraly jak ortodoxní interpretaci církve, tak klinickému přístupu,“ uvedl před časem Guardian.

K vyhrocení situace došlo poté, co se dívka v doprovodu blízké rodinné přítelkyně They Heinové, pravidelně organizující autobusové turistické zájezdy k poutním místům (takzvanou turistiku zjevení), zúčastnila zájezdu ke kapli Mama Rosa v San Damianu v severní Itálii.

Podle pozdějšího svědectví Heinové nedokázala Anneliese už ani projít kolem krucifixu, odmítla pít vodu z posvátného pramene a nakonec fyzicky napadla ženu, jež se o kapli starala.

Heinová, která se prý vyznačovala „extrémně jednoduchým duchem“ (tak její pozdější vystoupení u soudu zhodnotil německý deník Spiegel), tehdy usoudila, že dívka opravdu trpí démony, a oslovila proto ani ne čtyřicetiletého kněze Ernsta Alta, aby jí pomohl. Alt se začal s Anneliese pravidelně modlit, a když byl svědkem několika jejích výstupů, rovněž došel k závěru, že „tohle nebude epilepsie“.

Napsal proto dopis odpovědnému würzburskému biskupovi Josefu Stanglovi a požádal ho, aby povolil vymítání podle pravidel Rituale Romanum. Biskup váhal a vyžádal si další expertní posudek. Ten Heinová získala od 83letého jezuity pátera Adolfa Rodewyka, specialisty na exorcismus.

Po Rodewykově souhlasném vyjádření biskup nakonec pověřil v září 1975 sedmašedesátiletého salvatoriána Wilhelma Renze, zvaného „otec Arnold“, aby takzvané velké vymítání skutečně provedl.

Vymítání a smrt

První Renzovo sezení se uskutečnilo 24. září 1975. Anneliese začala stále více mluvit o tom, že chce „umřít, aby odčinila svéhlavost mládeže té doby a odpadlictví kněží moderní církve“. Rodiče na její žádost stopli konzultace s lékaři a spoléhali se pouze na obřady exorcismu.

Během přibližně deseti měsíců v letech 1975 a 1976 tak mladá žena absolvovala celkem 67 vymítačských sezení trvajících až čtyři hodiny a opakujících se po jednom nebo dvou týdnech.

Při nich dělala to, co se její chorá mysl domnívala, že by zřejmě měla žena posedlá démonem dělat: jedla mouchy a pavouky, strhávala ze sebe šaty a ze země olizovala vlastní moč. Také klela, strkala si kříž mezi nohy, křičela obscénnosti a tvrdila, že je posedlá celou řadou démonů, včetně Lucifera, Jidáše Iškariotského, Nera, Kaina a Hitlera. Někdy se dva dny schovávala pod stolem a štěkala jako pes, někdy dělala až 400 dřepů denně.

Především ale velice rychle slábla, protože pod vlivem svých duševních stavů začala odmítat jídlo a rychle ztrácela na váze. Lékaře k ní ale nikdo nezavolal.

Prvního července 1976 doma zemřela. Pitevní zpráva uvedla jako příčinu smrti podvýživu a dehydrataci vyplývající z téměř ročního stavu blízkého hladovění při provádění obřadů exorcismu.

V době krátce před smrtí vážila mladá žena pouhých 30 kilogramů, měla polámaná kolena kvůli neustálému klečení, nebyla schopná samostatného pohybu a jejího oslabeného organismu se zmocnil zápal plic.

Soudní dohra

V roce 1976 obvinil státní zástupce dívčiny rodiče a kněze Ernsta Alta a Arnolda Renze ze zabití z nedbalosti. Rodiče hájil slavný obhájce z norimberského procesu Erich Schmidt-Leichner, advokáta kněží platila církev.

Prokuratura nežádala pro žádnou ze zúčastněných stran vězení; kněze doporučovala potrestat pokutou, v případě rodičů dospěla k závěru, že by měli být osvobozeni od trestu, protože „trpěli dost“, což je v německém trestním právu polehčující právní okolnost.

V dubnu 1978 byli Michelovi a dva kněží odsouzeni za zabití z nedbalosti, ale dostali podmíněné tresty odnětí svobody a bylo jim nařízeno, aby se podíleli na nákladech soudního řízení. Tresty byly popsány jako přísnější než ty, které požadoval prokurátor.

Církevní komise německých biskupů došla na své konferenci konané o několik let později k závěru, že dívka posedlá nebyla a že se exorcisté zmýlili v diagnóze. Přesto se u jejího hrobu scházeli poutníci a požadovali její blahoslavení. Tvrdili, že se její tělo nerozkládá, a tak byla mrtvá žena 25. února 1978 exhumována. Její tělo jevilo běžné známky rozkladu.