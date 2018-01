Slavné newyorské muzeum je v nesnázích, od cizích turistů požaduje vstupné

Metropolitní muzeum umění v New Yorku je turisty vyhledávané stejně jako pařížský Louvre. Až doteď se zde platilo jen dobrovolné vstupné. Ty časy jsou ale pryč. Vedení muzea, které se dostalo do potíží, oznámilo, že každý, kdo nepochází ze státu New York, musí zaplatit 25 dolarů.

Metropolitní muzeum v New YorkuFoto: čtk

Podle deníku New York Times se Metropolitní muzeum umění (Metropolitan Museum of Art) v posledních letech ocitlo v tíživé ekonomické situaci. Přede dvěma lety mu hrozil deficit 40 milionů dolarů, nyní operuje s desetimilionovým schodkem. Návštěvníky tomuto největšímu a nejstaršímu muzeu v USA ubírá Muzeum moderního umění (MoMA) i Whitneyho muzeum amerického umění, které nedávno otevřelo novou budovu. Od 1. března proto každý, kdo nežije ve státě New York, zaplatí povinné vstupné místo dobrovolného, které bylo ochotno hradit stále menší množství návštěvníků. Nově za vstup dospělí utratí 25 dolarů (asi 530 korun), senioři 17 a studenti 12. ČTĚTE TAKÉ: Dva Češi se soudí s muzeem v New Yorku kvůli vstupnému Občané státu New York – spolu se studenty ze sousedních států Connecticut a New Jersey a s dětmi mladšími dvanácti let – zaplatí symbolický jeden cent, pokud předloží platný identifikační průkaz. „Ještě v roce 2004 platilo dobrovolné vstupné v plné doporučené výši 63 procent návštěvníků," uvedl ředitel muzea Daniel Weiss. „Vloni už to bylo jen 17 procent. Toto řešení se tedy evidentně neosvědčilo.“ Weiss si od opatření slibuje, že příjmy muzea vrostou až o 11 milionů dolarů. Celkové náklady na jeden rok činí cca 305 milionů dolarů (6,4 miliardy korun). Příjmy ze vstupného pokryjí jen nějakých 15 procent. Město New York na provoz přispívá částkou 26 milionů dolarů. ČTĚTE TAKÉ: Da Vinciho dílo Salvator Mundi je v Louvru. Ne však v Paříži, ale v Abú Zabí Metropolitní muzeum umění působí na třech newyorských adresách včetně východní části Central Parku. Ve sbírce má přes 2 miliony uměleckých prací, od umění starého Egypta přes renesanci až po moderní díla.

Autor: Michal Bystrov