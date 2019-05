Pařížské Studio Vincent Callebaut Architecture představilo svůj projekt přestavby katedrály s důrazem na ekologii. Vize přitom působí futuristicky a odvážně. Belgický architekt ho pojmenoval řecky "Palingenesis", což v překladu znamená znovuzrození nebo rekreace.

Podívejte se na zkázu katedrály

Propojení historie s budoucností

Firma navrhuje novou střechu ze skla, dřeva a uhlíkových vláken, která se spojí se šikmou věží. Díky této kombinaci se bude celou katedrálou šířit světlo, proto se počítá i s výsadbou ovocných stromů rovnou pod střechou. Podle architekta by pak mohly plodit ovoce pro ty nejchudší Pařížany.

"Až 21 tun ovoce a zeleniny by mohlo být sklizeno a každoročně bezplatně šířeno zdarma," uvedlo ke svému projektu studio. "Za tímto účelem by se každý týden na nádvoří Notre-Dame konal trh zemědělců," dodává.

Pokud bude vybrán právě návrh architekta Vincenta Callebauta, znovuzrozená Notre-Dame bude podle jeho studia představovat „novou tvář církve v 21. století“ a „spravedlivější symbiózu mezi lidmi a přírodou“.

Vincent Callebaut je belgický architekt. Navrhuje futuristické a ekologické projekty, které zohledňují několik aspektů udržitelnosti (obnovitelné energie, biologická rozmanitost, městské zemědělství). Jeho stavby jsou realizovány v New Yorku, nebo v Číně.

Sociální sítě už projektem žijí

Odvážný projekt vzbudil rozruch už i na sociálních sítích. "Je to zajímavá myšlenka pro Notre-Dame", myslí si Silvain z Anglie napsal. Davidu Kotorovi z Česka se zase líbí, že projekt ladí s Eiffelovou věží. Theresa Tyersová zas píše o "nádherném konceptu".

Imagine:https://t.co/ZPEAUyTm16 What a beautiful concept! — Theresa Tyers (@theresa_tyers) 10. května 2019

Požár, který sledoval celý svět

Katedrála Notre-Dame začala hořet v pondělí 15. dubna večer. Než se pořadilo hasičům následujícího dne nad ránem požár uhasit, byla už zničena střecha, krov i špičatá věžička z 19. století, takzvaný sanktusník. Za pravděpodobnou příčinu vzniku požáru považují vyšetřovatelé elektrický zkrat.

Francouzská vláda už krátce po požáru oznámila, že by o budoucí podobě katedrály měla rozhodnout mezinárodní architektonická soutěž. Prezident Emmanuel Macron slíbil, že obnova gotické památky bude hotová do pěti let.