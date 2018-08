Slavný hrad ze seriálu Hra o trůny je na prodej. Za 14 milionů

/VIDEO/ Máte slabost pro hrady a zámky? Pokud navíc disponujete přebytečnými miliony, můžete si část takového hradu koupit na severu Irska. Bonusem pak může být skutečnost, že tato stavba figurovala v populárním seriálu Hra o trůny. Prodávaná část nemovitosti sestává ze šesti bytových jednotek a je k dispozici v přepočtu za 14 milionů korun. Informoval o tom britský server The Telegraph.

Hrad který se nachází v okrese Armagh v Severním Irsku, nabízí irská realitní kancelář Maison Real Estate. Ta na svých stránkách uvádí, že součástí prodávaného hradu je šest bytových jednotek, každá o výměře zhruba 325 metrů čtverečních.

Zahrnuje patnáct pokojů a deset koupelen. Nemovitost také obklopuje 590 akrů pozemku s parkem a lesem. Současní majitelé za hrad požadují v přepočtu přes 14 milionů korun.

Podle serveru Telegraph je to méně než cena za dům v Londýně, jehož hodnota pohybuje v přepočtu zhruba kolem 16 milionů.

Třešničkou na dortu je pak už jen to, že tuto nemovitost jsme mohli zahlédnout ve slavném seriálu Hra o trůny. Poprvé jsme se s hradem Gosgford mohli setkat v první sérii. Právě zde totiž setnul v Robb Stark hlavu Richardu Karstarkovi za zradu. Exteriéry byly využity jako Řekotočí, což je sídlo rodiny Tullyů. Několikrát si zahrál také ve třetí sezóně.

Památnou scénou, kde se hrad objevil je pak ta, která se později nazývala Rudá svatba. Zde Robb Stark, spolu s manželkou i svou matkou rukou nepřátel umírá.

Gosford Castle postavili v polovině 19. století na přání hraběte Archibalda Achesona. Navrhl ho londýnský architekt Thomas Hopper a místní architekt Thomas Duff v novo-normanském slohu, který připomíná ten románský.

Rodina Achesonů zde žila až do roku 1921. Během druhé světové války sloužil hrad jako ubytování pro vojenské oddíly a vězení pro válečné zajatce. Poté ho odkoupilo ministerstvo zemědělství, v 70. letech se však znovu dostal do rukou vojákům kvůli konfliktu v Irsku. V roce 1983 byl pak hrad přebudován na hotel. Provozovatelům se však nedařilo a hrad několik let chátral.

V roce 2006 jej pak odkoupili developeři, kteří chtěli hrad proměnit na luxusní rezidence. Hrad tak uvnitř prošel citlivou rekonstrukcí, která se zaměřovala na zachování charakteru a historické hodnoty hradu. Zvláštní pozornost pak byla věnována zachování stávajících prvků, jako jsou schodiště a klenuté stropy.

Řemeslníci dokonce v některých místnostech použili originální zelený a šarlatový nátěr, případně užívali původní barvy tam, kde to bylo možné. Podle developerské společnosti Gosford Castle Development jsou tyto byty velmi populární a mezi lidmi je o ně velký zájem.