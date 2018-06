Sliby chyby Kim Čong-una? KLDR navzdory dohodě vylepšuje jaderný reaktor

V jednom z posledních příspěvků skupiny se píše, že jediný známý reaktor, který Severokorejci využívali k zásobování výrobny jaderných zbraní, prodělal v poslední době určité změny. Děje se tak navzdory rozhodnutí učiněném na singapurském summitu, podle kterého má KLDR postupně podstoupit kompletní denuklearizaci.

Novinkou je údajně nejen chladící systém na výrobu plutonia, ale rovněž i dvě postranní budovy, které mají být pravděpodobně využity coby kanceláře pro úředníky. Dále byla zbudována stavba pro stavební inženýry a mimo ni pokračují další menší či větší úpravy v celém komplexu. Američané informace zveřejnili díky výsledkům monitoringu svých satelitů.



Za potenciálně možné pokračování výroby může pravděpodobně fakt, že Kim v prohlášení o denuklearizaci KLDR neuvedl, kdy přesně k ní má dojít. Prozatím jediný jaderný test, jenž měl proběhnout v květnu, byl nicméně z nařízení Pchjongjangu zrušen.

„Vylepšení infrastruktury Jongbjonu pokračují, což jen podtrhuje důvod, proč je nutná opravdová dohoda, nikoli pouze prohlášení o vznešených cílech,“ uvedla na Twitteru redaktorka zmíněné skupiny Jenny Townová.

