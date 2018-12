Turecká policie zadržela tři pracovníky státních drah, které podezřívá z podílu na tragickém vykolejení rychlovlaku na okraji metropole Ankary. Informovala o tom turecká zpravodajská agentura Anadolu. Při nehodě minulý týden zahynulo devět lidí a desítky dalších utrpěly zranění. Podle odborářů však na nebezpečnost úseku trati zaměstnanci v minulosti upozorňovali.

Trojice lidí skončila ve vazbě kvůli podezření z ublížení na zdraví a zabití z nedbalosti, která měla tragickou nehodu způsobit. Podle agentury Anadolu se jedná o dispečera, výhybkáře a kontrolora, pracující pro státní železniční společnost TCDD. Vyšetřovatelé zároveň zabavili vysílačky, které pracovníci používají ke komunikaci.

Odborníci i lídři odborových organizací však upozorňují, že za nehodu může spíše souhra nešťastných okolností. Dráhy se podle nich dlouhodobě potýkají s nedostatkem kvalifikovaných zaměstnanců a špatným financováním. Problémem je podle deníku Middle East Eye (MME) i snaha o restrukturalizaci vedení společnosti.

Generální tajemník odborové organizace United Transportation Workers (BTS) Ahmet Eroglu uvedl, že by odpovědnost neměli nést zaměstnanci, ale právě vedení TCDD. To podle něj nedokázalo přijmout dostatečná opatření, která by nehodám mohla zabránit.

Nebezpečný úsek

K nehodě rychlovlaku na cestě z Ankary do centrální provincie Konya došlo minulý čtvrtek v ranních hodinách. Souprava, která se v tu chvíli pohybovala rychlostí přibližně 90 kilometrů za hodinu, narazila do stojící lokomotivy. Dva vagony vykolejily a narazily do viaduktu, který se na ně následně zřítil. Ve vysokorychlostním spoji tou dobou cestovalo více než 200 pasažérů.

Na možné neštěstí přitom již o několik měsíců dříve upozornili sami zaměstnanci TCDD, kteří se odmítli zúčastnit slavnostního ceremoniálu, během něhož byl inkriminovaný úsek trati uveden do provozu. Podle MEE ho nepovažovali za bezpečný.

Odbory BTS uvedly, že na desítky kilometrů dlouhé trase, která byla otevřena v dubnu letošního roku jen dva měsíce před prezidentskými volbami, panovaly obavy zejména z chybějící světelné signalizace. „Komunikace mezi vlaky probíhala prostřednictvím vysílaček, což jen zvyšovalo šanci na nedorozumění a chyby,“ řekl Eroglu.

„Odmítli jsme se zúčastnit slavnostního otevření této části železnice, protože jsme byli přesvědčení, že není dokončená a chybí tam signalizace. To bylo bezpečnostní riziko. Bohužel jsme měli pravdu,“ upřesnil Eroglu pro MME. „Pokud by tam byly semafory, měl by rychlovlak červenou, protože se na stejné koleji nacházela inspekční lokomotiva.“

Signalizace není nutná

Turecký ministr dopravy Cahit Turhan odmítl odpovídat na otázky reportérů, zda bylo značení na nešťastném úseku nedostatečné. Uvedl však, že světelná signalizace není na železnici nezbytně nutná. „Je to systém, který se snažíme instalovat, ale není ke správě železnice nezbytný. Je to jen bezpečností opatření navíc. Ti, kteří přikládají vinu za nehodu chybějícím semaforům, nemají pravdu,“ prohlásil.

Výroční zpráva TCDD za rok 2017 uvádí, že v Turecku je světelnou signalizací vybaveno pouze 5,5 tisíce kilometrů, tedy přibližně 44 procent všech železničních tratí, jejichž celková délka v zemi činí téměř 12,5 tisíce kilometrů.

Prosincové neštěstí bylo druhou nejvážnější za posledních šest měsíců, ročně přitom v zemi dochází ke stovkám železničních nehod. V červenci vykolejil vlak na severozápadě země nedaleko hranice s Řeckem, přičemž 24 lidí zahynulo a zhruba tři stovky utrpěly zranění.