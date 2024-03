Na Srí Lance žije nejvíce slonů indických na světě na kilometr čtvereční. A právě to láká turisty. Hrozí ale, že za chvíli v zemi nebude slon téměř žádný. Tamní farmáři musí se zvířaty každý den bojovat o svou úrodu a téměř každý den to skončí smrtí. Jen za poslední rok lidé zabili přes 470 slonů a zvířata udupala 176 lidí.

Sloni jsou pro ekosystém Srí Lanky důležití, jejich počty ale klesají. | Foto: Wikimedia Commons, Charles J. Sharp, CC BY-SA 4.0

Punčibanda žil asi 150 kilometrů od Kolomba, hlavního města Srí Lanky. Bydlel v domku na stromě u vesnice Makulpotha a pěstoval na malém políčku zeleninu. Jednu noc ho probudilo troubení slonů. Okamžitě vyskočil a vyrazil bránit svou úrodu. Odehnat zvíře se mu ale nepodařilo. Dvaašedesátiletý farmář omdlel strachy a slon ho udupal. I více než o rok později se lidé ve vesnici stále bojí o svou úrodu i své životy.

V minulosti žili lidé na Srí Lance se slony v harmonii. Když farmáři sklidili svá pole, dokonce zvířatům nechávali zbytky na snědení. Sloni jsou také důležitou součástí celého ekosystému ostrova. Současné odlesňování země, volná půda a developerské projekty ale nutí tamní obyvatele přesouvat se na území slonů, kteří nyní nemají dostatek prostoru pro život.

Srí Lanka je domovem poddruhu ohroženého slona indického. V roce 2011 v zemi údajně žilo přes 5 tisíc jedinců. „Není to přesné číslo, slony ve volné přírodě je těžké spočítat. Zdá se ale, že jejich počet klesá. V centrální vysočině jsme už přišli prakticky o všechny slony,“ sdělila americkému magazínu New Lines ochránkyně přírody Zaineb Akbarallyová.

Ostrovní stát má nejvyšší počet zabitých slonů v důsledku konfliktu s lidmi na světě. Také drží druhé místo v nejvyšším počtu lidí zabitých slony. V předchozí dekádě každý rok umíralo asi 250 slonů. Jen v posledním roce jich zemřelo 470. A zvířata zabila 176 lidí. Je to stejné, jako kdyby každý den v roce zemřel minimálně jeden slon a každý druhý den člověk.

Chráněné oblasti nestačí

Zabíjení slonů je na Srí Lance nelegální. Zvířata jsou velkou součástí náboženství i ekonomiky. Lidé s nimi začali mít problém až poté, co se vláda začala snažit vyrovnat hustotu populace po celé zemi. „Po skončení občanské války v roce 2009 začala vláda uvolňovat půdu, která byla do té doby nedostupná,“ řekl stanici BBC ekolog Čandima Fernando.

Zvířata nyní žijí v chráněných oblastech, které jsou ovšem menší než jejich původní teritoria a nemají tam dostatek jídla ani vody. Často proto hladová zabloudí do vesnic a plení farmářská pole. Pro farmáře to ale znamená, že jim zničí celou úrodu. A neboť na tom závisí jejich přežití, bojují se zvířaty až do krve.

K jejich odhánění často používají pušky a nehumánní prostředky, jako jsou doma vyrobené výbušniny. Ty schovají do zbytků úrody nebo do ovoce. Slonům to zláme čelist a zemřou pak pomalou smrtí, neboť nedokážou jíst ani pít.

Podle šéfa srílanského Centra pro ochranu přírody a výzkum Prithiviraje Fernanda je důležité se situací něco dělat. Společně s dalšími lidmi se snaží přesvědčit vládu, aby zavedla funkčnější opatření. „Pokud se situace nezmění, až 70 procent slonů na Srí Lance zmizí,“ sdělil deníku The Guardian.