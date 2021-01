Společnost eBay v roce 2008 oznámila, že od 1. ledna 2009 zavádí globální zákaz prodeje slonoviny. Jenže po 12 letech od tohoto kroku se na nelegálním prodeji slonoviny příliš mnoho nezměnilo. Naprostá většina tohoto "zboží" přitom pochází od pytláků.

Obchod se slonovinou je skrytý, ale nezmizel

"Obchod se slonovinou navzdory přísným opatřením eBay nadále probíhá, většinou skrytý pod jinými nezakázanými materiály, jejichž prodej není omezován," uvedl spoluautor nové studie David Roberts. Informuje o tom CNN Business s odvoláním na odborný titul Tropical Conservation Science.

Detekce nelegálního prodeje předmětů ze slonoviny přitom podle jeho slov není jednoduchá, protože adjektivum "slonovinový či slonovinová" se někdy používá i k popisu barvy. Společnosti jako eBay by však měly mít podle Robertse zdroje i data k tomu, aby se dokázaly zmobilizovat k řešení nelegálního obchodu s kly divokých zvířat.

Mluvčí eBay uvedl, že tato firma je zakládajícím členem Koalice pro ukončení online obchodování s produkty pocházejícími z divokých zvířat a že spolupracuje se Světovým fondem na ochranu přírody a s Mezinárodním fondem pro dobré zvířecí životní podmínky.

"Máme globální týmy zaměřené na dodržování standardů na našem trhu a za poslední dvouleté období jsme zablokovali nebo odstranili více než 265 tisíc položek, jež zakazuje naše politika v oblasti živočišných produktů,“ uvedl mluvčí eBay ve svém prohlášení pro CNN Business.

Tržiště eBay nedělá, co by mělo, prohlašují vědci

Roberts ale CNN sdělil, že by se údaje o nabízených položkách na eBay měly ověřit nějakou nezávislou autoritou, a dodal, že on sám měl spolu s ostatními vědci při nahlašování nelegálně prodávaných produktů jen omezenou úspěšnost.

Spolu s kolegyní Sofií Venturiniovou prý zjistil, že některé popisy nabízených japonských miniaturních vyřezávaných plastik necuke, které se jako knoflíky používají u tradičního japonského oděvu kimono a slouží k upevnění drobných předmětů k pasu, uvádějí nepravdivé údaje o svém materiálu. Tyto plastiky prý byly často označovány jako vyrobené z kosti, ale ve skutečnosti byly ze slonoviny.

Vědci to dokázali rozpoznat díky jemným linkám ve slonovinovém materiálu, nazývaným anglicky Schreger-lines, jež představují něco jako "sloní otisk prstu", protože jsou u každého slona jedinečné a žádný jiný materiál je neobsahuje.

Podle výzkumníků eBay odstranilo pouze 1,3 až 6,9 procenta položek zahrnujících výrobky ze slonoviny. Více než 50 procent těchto položek se prodalo a polovina z neprodaných se objevila v opětovné nabídce, uvedli vědci, když po měsíci znovu překontrolovali nabízené položky.

"Pokud by tržiště eBay skutečně účinně prosazovalo svoji politiku v oblasti slonoviny, tyto položky by byly odstraněny," uvedl Roberts. Ocenil v tomto směru internetové prodejce jako Etsy a Preloved, jež podle něj odvádějí při omezování prodeje předmětů spojených s nelegálním obchodem se slonovinou "fantastickou práci". "Když to dokážou jiné společnosti, určitě to může zvládnout také eBay," dodal.