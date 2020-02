„Matovič to jako jediný řekl na tvrdo, jak se tady kradlo a že je potřeba všechny ty zloděje zavřít a sebrat jim nakradené majetky,“ říká žilinský padesátník, který přichází k tamní katedrále Nejsvětější trojice na mši. „Všichni ostatní jsou moc měkcí,“ dodává, proč ho bude v sobotu volit. „Dám mu hlas, protože je jediný, kdo je schopen porazit ve volbách Fica, i když jeho program se mi zrovna nelíbí,“ říká mladá Bratislavanka Lucia Spálová.

Matovičovo OLaNO není normální politickou stranou, jeden čas mělo jen čtyři členy, ale spíš politickým podnikatelským projektem pod jeho vedením. I političtí soupeři OLaNO ale uznávají, že v kritice vlády i v tom, jak zaujmout voliče, má nad zbytkem opozice navrch. „Matovič je určitě skvělý v politickém marketingu,“ přiznává trojka na kandidátce Pro lidi Juraj Šeliga.

Jednou z věcí, které na voliče zabraly, byla jeho jedenáctibodová hlasovací anketa ohledně toho, co si OLaNo chce dát jako podmínku pro budoucí vládní koalici. V anketě, ve které hlasovalo skoro sedmdesát tisíc Slováků, byla třeba bezplatná doprava ve vlacích, autobusech a MHD, ale i povinné školky pro děti z rizikového sociálního prostředí.

„Ano, budu chtít tyto body programu splnit,“ uváděl ve všech předvolebních debatách Matovič, velký prosazovatel referend a přímé demokracie vůbec. Na kandidátce má OLaNO i členy katolické Křesťanské unie jako třeba známou odpůrkyni potratů Annu Záborskou.

Jiný Matovič?

To, co trápí váhající voliče nejvíce, je ale to, že Matovič často střílí nápady od boku a někdy rychleji mluví, než myslí. „Možná ho budu volit, ale bojím se toho, jaká je neřízená střela,“ říká padesátník Roman z Dubnice na Váhem. Podobné výhrady mají po desetileté zkušenosti s Matovičovým vystupováním v parlamentu i odborníci.

„Je to těžko předvídatelný politik, který rychle zapomíná na to, co řekl,“ uvádí politolog Grigorij Mesežnikov. „Teď se ale ocitá v jiné situaci,“ dodává Mesežnikov, který nevylučuje, že se ve funkci pre-miéra Matovič může změnit.

Každopádně většina Slováků čeká, že po sobotních volbách nastane nová doba. „Jiný premiér než Igor Matovič, to by bylo velké překvapení,“ říká bratislavský čtyřicátník Martin. Dodává ale, že on dá radši svůj hlas jiné opoziční straně.