Slováci musí zaplatit milion eur pokuty, nezlikvidovali včas škodlivou skládku

Jeden milion eur (více než 26 milionů korun) plus pět tisíc (130 tisíc korun) za každý další den, dokud nedojde k nápravě. Takovou sankci udělil Slovensku soud Evropské unie za to, že včas nezlikvidovalo škodlivou skládku v Považském Chlmci v Žilině, byť mu to bylo nařízeno již v roce 2013.

O rozhodnutí informuje slovenský web Aktuality.sk. „Soudní dvůr poprvé konstatoval, že si SR nesplnila povinnosti, v rozsudku z roku 2013," hlásí server. Dodává také, že v následujícím verdiktu z dubna stejného roku byli Slováci upozorněni, že mimo jiné vůbec nedodržují směrnice o skládce odpadu. O tři roky později pak Evropská komise usoudila, že země žádná výrazná opatření k nápravě situace nepřijala, a podala na Slovensko kvůli nesplnění legislativy EU žalobu u Evropského soudu. Dodala prý také, že ono neplnění povinností může mít negativní vliv na životní prostředí i zdraví lidí.



Jelikož během pěti let od prvotního rozsudku „nebylo přijato žádné konečné rozhodnutí o provozování skládky a nebylo ani vykonáno její definitivní uzavření v souladu se směrnicí", rozhodl podle zmíněného serveru soud, že Slovensko potrestá. Aby se v budoucnu podobným porušením práv EU předcházelo, uložil Slovensku paušální pokutu ve výši jednoho milionu eur. K tomu musí od 4. července, kdy rozsudek vešel v platnost, zaplatit pět tisíc eur za každý následující den až do doby, kdy se situace okolo skládky kompletně vyřeší.

