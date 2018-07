Slováci si na přelomu února a března 2019 zvolí nového prezidenta

Slovensko se připravuje na další prezidentské volby. Nejpozději se musí uskutečnit 9. března 2019, přesný termín zatím stanoven nebyl. Datum konání voleb stanoví předseda slovenské Národní rady s předstihem nejméně 55 dní. K jeho oznámení by tedy mělo dojít před 13. lednem 2019.

V minulých volbách, které se konaly v roce 2014, zvítězil pro některé poměrně překvapivě podnikatel a filantrop Andrej Kiska, když ve druhém kole porazil poměrem 59,4 ku 40,6 procentům hlasů tehdejšího slovenského premiéra Roberta Fica. Současný slovenský prezident již na jaře 2018 oznámil, že další kandidaturu neplánuje.

Dlouhodobě nejdůvěryhodnější slovenský politik Kiska tehdy v projevu uvedl, že se chce více věnovat rodině, ale neplánuje se zcela stáhnout z politiky. „Pro začátek lepší éry, nestačí jen změna vlády. Slovensko potřebuje i změnu vládnutí. Cítím osobní zodpovědnost za to, abych takové změně napomohl. Politický zápas, který jsem začal v roce 2014, nepovažuji za ukončený,“ řekl ve svém projevu.

Kiska chce využít svou autoritu a důvěru velké části veřejnosti k tomu, aby i po skončení svého mandátu pomohl k začátku nové éry na Slovensku. Detaily nicméně zveřejní až po listopadových komunálních volbách.

Kontroverzní volby s překvapivým výsledkem

Volby v roce 2014 se neobešly bez kontroverzních momentů. Slovenský podnikatel a novinář Martin Daňo během prvního kola zveřejnil video, prostřednictvím kterého poukázal na nedostatek volebního systému. Ten totiž voličům teoreticky umožňoval vhodit svůj hlas do urny hned dvakrát. Poprvé v místě trvalého bydliště za použití občanského průkazu a podruhé pomocí cestovního pasu, který k účasti voleb využívají občané s trvalým pobytem v zahraničí, kteří nevlastní slovenský občanský průkaz.

U slovenského Ústavního soudu napadl tehdy prezidentskou volbu neúspěšný kandidát z prvního kola Milan Melník. Argumentoval, že v rámci předvolební kampaně došlo k porušení zákona, když byly velkoplošné reklamy jednotlivých kandidátů umístěny ještě před začátkem patnáctidenní zákonné lhůty. Dalším argumentem byl fakt, že Slováci žijící v zahraničí neměli možnost účastnit se volby mimo území země. Svou stížnost ale později stáhl. Ze stejných důvodů zvažovala podání stížnosti i slovenská poslankyně Mária Ritomská.

Prvního kola se roku 2014 účastnilo 14 kandidátů. Předvolební průzkumy od počátku favorizovaly prezidenta Roberta Fica, jehož preference se blížily, a v některých případech i přesahovaly, hranici čtyřiceti procent. Kiskovi zpočátku agentury velkou šanci nedávaly. V prvním průzkumu z ledna 2013 mu přidělily dokonce pouhých 5,8 procenta hlasů. Preference současného prezidenta však postupně stoupaly a zastavily se až na 26 procentech, která téměř kopírovala skutečné výsledky voleb.

To pro Roberta Fica byl výsledek prvního kola zklamáním, když získal pouhých 28 procent hlasů. Ještě větší zklamání pak přišlo ve druhém kole, kdy Fico získal pouhých 40,6 procenta hlasů všech Slováků, kteří k urnám přišli, a prezidentem se tak stal jeho zpočátku podceňovaný konkurent.

Kandidáti pro příští volby

Další kandidaturu vedle prezidenta Kisky odmítl i Fico. O post hlavy státu nebude usilovat ani stávající premiér Peter Pellegrini nebo bývalá premiérka Iveta Radičová. Svou kandidaturu již naopak ohlásil bývalý soudce a ministr spravedlnosti Štefan Harabin, politolog Eduard Chmelár, chemik a podnikatel Robert Mistrík, bývalý poslanec František Mikloško nebo výrazná osobnost maďarské menšiny Béla Bugár.

Kandidovat bude i kontroverzní předseda krajně pravicové, extremistické Ľudové strany Naše Slovensko Marián Kotleba. Anketa deníku Pravda z června 2018 mu přitom přisoudila poměrně vysoký počet hlasů. Pokud by výsledky voleb odpovídaly průzkumu, postoupil by Kotleba s 12,3 procenty hlasů do druhého kola.

Bez zajímavosti není ani kandidatura investigativního novináře Martina Daňa. Otázkou je, zda se mu i tentokrát podaří na průběhu voleb nalézt nedostatky.

Kdo zatím potvrdil kandidaturu na prezidenta?

(seřazeno dle data ohlášení kandidatury, v závorce uveden výsledek z červnové ankety deníku Pravda v procentech, v anketě nebyli uvedeni všichni kandidáti)



Radovan Znášik (0,3) - bývalý zaměstnanec Ministerstva životního prostředí SR



Martin Daňo - investigativní novinář a podnikatel známý díky svým videím na Youtube



Juraj Zábojník (1,1) - bezpečnostní analytik



Bohumila Tauchmannová (0,4) - podnikatelka



Štefan Harabin (35,7) - bývalý předseda nejvyššího soudu a ministr spravedlnosti SR



Eduard Chmelár (10,0) - politolog, historik a vysokoškolský učitel



Robert Mistrík (9,2) - chemik, vědec, podnikatel



Róbert Švec (0,4) - předseda sdružení Slovenské Hnutie Obrody



Zuzana Čaputová (10,2) - advokátka, laureátka Goldmanovy ceny z roku 2016 za zásluhy v oblasti životního prostředí



Milan Krajniak (1,4) - poslanec Národní rady za stranu SME RODINA



Marián Kotleba (12,3) - poslanec Národní rady a předseda strany Ľudová strana Naše Slovensko



Oskar Fegyveres (0,8) - bývalý agent Slovenské informační služby a svědek únosu syna bývalého prezidenta Michala Kováče



František Mikloško (6,5) - bývalý poslanec a předseda Národní rady



Béla Bugár - poslanec Národní rady a předseda strany MOST-HÍD