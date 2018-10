Úspěšné moderní státy, ocenil Česko a Slovensko při oslavách výročí Kiska

Výročí 100 let Martinské deklarace, kterou Slováci vyhlásili nezávislost na uherské vládě a přihlásili se k myšlence Československa, si dnes v Martině připomněli vrcholní slovenští a čeští politici. Prezidenti Česka a Slovenska ocenili, že se oba úspěšné a nezávislé státy opět sešly ve společném projektu Evropské unie.

Výročí 100. let Martinské deklarace. Miloš Zeman a Andrej Kiska.Foto: ČTK

Oslavy dnes začaly pietním aktem před historickou budovou bývalé banky Tatra v Martině. Na jejím průčelí se nachází památná tabule připomínající přijetí Deklarace 30. října 1918.

„Bratři Slováci, sestry Slovenky“, začal svůj projev český prezident Miloš Zeman. „Čechům hrozila germanizace a Slovákům maďarizace. Díky těmto událostem jsme neztratili svoji národnost, svůj jazyk a mohli jsme se svobodně rozvíjet,“ řekl Zeman.

Slovenský prezident Andrej Kiska ocenil vzájemné vztahy. „Neznám dvě země, které by si byly bližší než Slovensko a Česko. Dva samostatné, úspěšné, moderní státy," řekl Kiska. „Nyní jsme zase spolu v úžasném projektu jménem Evropská unie," dodal.

„Náš společný stát nevznikal jednoduše, bylo to komplikované období," řekl dále a poděkoval českým kolegům za to, že do Martina přijeli.

Výročí dále uctili slovenský prezident Andrej Kiska, předseda slovenské Národní rady Andrej Danko, předseda Poslanecké sněmovny ČR Radek Vondráček, předseda Senátu Parlamentu ČR Milan Štěch, předseda vlády SR Peter Pellegrini, český premiér Andrej Babiš a ministr obrany SR Peter Gajdoš.

Slavnosti v Martině tak navazují na víkendové oslavy výročí 100 let republiky v Česku. Jejich součástí je i večerní galakoncert Slovensko v srdci Evropy v Ružomberku.

O Československu nevěděli

Martinská deklarace neboli Deklarace slovenského národa byla podepsána 30. října 1918 v Turčianském Svatém Martině. Deklaraci podepsalo na 200 zástupců Slovenska. Podle historiků účastníci ale o vyhlášení Československa dva dny předtím nevěděli. Zpráva se do země pod Tatrami totiž tak rychle nedostala.

Za jediného oprávněného zástupce slovenského národa prohlásili Slovenskou národní radu, odmítli pravomoci uherské vlády a přihlásili se k samourčovacímu právu česko-slovenského národa, čím také vyjádřili podporu požadavku vytvoření společného státu. Požadovali také okamžité uzavření míru.