Na Slovensku se uzavřela většina volebních místností. Začíná sčítání hlasů

Krajské volby na Slovensku dospěly do finále a volební místnosti se v drtivé většině Slovenska právě uzavřely. Výjimku má pouze Trenčínský kraj kvůli výpadku proudu, kde bude hlasování ukončeno ve 23 hodin. Podle serveru Sme.sk probíhaly volby v poklidu, což potvrdil i předseda státní volební komise Eduard Bárány. Letošní volební účast bude podle něj průměrná a nebude se nikterak lišit od let minulých.

Župan Banskobystrického kraje a předseda Ľudové strany Naše Slovensko Marian Kotleba (vlevo) přišel 4. listopadu v Banské Bystrici k volbám hejtmanů a poslanců do krajských zastupitelstev na Slovensku. Foto: ČTK/Miškovský Ján

„Všude jsou dvoumístná čísla a většinou nezačínají jedničkou,“ uvedl Bárány. Účast podle něj nebyla dramaticky vysoká, ale čísla by neměla být nižší než loni. Podle zpravodaje České televize Lukáše Mathé se volební účast pohybuje kolem 20 procent.

Předpokládá se, že stejně jako před čtyřmi lety uspějí v přímé volbě hejtmanů zejména kandidáti podporovaní vládními sociálními demokraty (Směr-SD) premiéra Roberta Fica.

Naopak pozornost poutá a vyšší čísla zaznamenává Bánskobystrický kraj. Zdejší volební účast by mohla vyšplhat až k 30 procentům. Právě zde se totiž svádí největší boj mezi nezávislým Jánem Lunterem a ultrapravicovým nynějším hejtmanem Marianem Kotlebou. Ten tu krátce po druhé odpolední odvolil a prohlásil, že věří ve své vítězství.

Podle průzkumů veřejného mínění je však favoritem na vítězství Lunter. Pro úspěšného podnikatele byl jedním z důvodů, proč do voleb jít, právě Kotleba. „Naši zemi vede do izolace, tak to se jen přidává k těm marasmům, které v našem kraji jsou,“ říká Lunter.

Kotlebova strana se hlásí k odkazu fašistického slovenského státu. Na soudu proto leží návrh na její rozpuštění kvůli extremismu a podněcování k nenávisti.

Prezident Andrej Kiska vyzval Slováky, aby šli k volbám. Kotlebovci jsou podle něj dobře organizovanou, profesionální a velmi nebezpečnou politickou silou. Upozorňuje, že demokracie je vždy jen krok od toho, aby zlo zvítězilo. Podle něj stačí, aby dobří lidé nedělali nic.

„Lunter má podle průzkumů až třicetiprocentní náskok, ale tyto odhady mohou voliče upokojit ve smyslu, že není třeba k volbám jít, protože má de facto vyhráno. Řada voličů Kotleby navíc neříká v průzkumech, že bude volit kotlebovce, “ řekl pro Českou televizi zpravodaj Lukáš Mathé.

Některé kraje na západě však trápily výpadky proudu. Zde se volební místnosti uzavřou o hodinu později, jelikož bylo výpadkem hlasování přerušeno.

Výsledky se čekají v noci na neděli.