Fico nepochopil vážnost situace, reaguje slovenský tisk na projev

Vražda slovenského novináře Jána Kuciaka a jeho snoubenky ohrožuje stabilitu slovenské vlády. Přední slovenská média píší, že premiér Robert Fico nepochopil vážnost situace. Podle Denníku N premiér při svém nedělním projevu přistoupil na vlnu nepravd, které šíří nejrůznější dezinformační weby. Prohlásil totiž, že se Slovensko snaží rozvrátit zahraniční síly.

Jak píše komentátor Deníku Sme Peter Schutz, pro to, že na Slovensku 20 let žila italská mafie, která sahala do nejvyšších pater politiky, neexistuje ospravedlnění.

Šéfredaktorka Beata Balogová vysvětluje, že bez vyvedení politické a morální zodpovědnosti a následné morální očisty zanechá vražda novináře hlubokou jizvu na duši národa.

Prezident Kiska to podle ní pochopil, premiér Robert Fico (Smer) nikoliv. Slovensko potřebuje zásadní změnu.

Oba politici se od sebe odlišují morálními kvalitami. „Kiska chápe, že ústavnost je hluboká morální otázka, nikoliv pouze notoricky opakovaná věta. Pro Fica je morální rovina jeho práce jen otravnou zábavou novinářů,“ píše komentátorka Sme.

Podle Denníku N Fico naskočil na vlnu dezinformací, které se šíří prostřednictvím nejrůznějších českých a slovenských dezinformačních webů. Při svém nedělním projevu totiž prohlásil, že se Slovensko snaží rozvrátit zahraniční síly.

Odstoupí ministr vnitra Kaliňák?

Zásadní rekonstrukce vlády, nebo předčasné volby. Slovenský prezident Andrej Kiska ve svém mimořádném nedělním projevu načrtl dvě možnosti, jak by měla vláda nyní postupovat. Předčasné volby ale musí odhlasovat parlament 90 procenty hlasů.

Fica prezidentova slova šokovala. Po nedělní tiskové konferenci odmítl odpovídat na jakékoliv dotazy.

Odvolání ministra vnitra Roberta Kaliňáka požaduje, mimo jiné, slovenská opozice i Ficovi koaliční partneři. V pondělí 12. března se má sejít rada vládní strany Most-Híd, aby rozhodla o setrvání v koalici se stranou Smer-Sociální demokracie premiéra Roberta Fica.

Podle Denníku N by rozhodnutí o Kaliňákově demisi mělo padnout v polovině týdne.

Za rekonstrukci vlády jsou i někteří poslanci, například nezařazená poslankyně Alena Bašistová, „Události ostatních dní ukázali, že lidé nevěří za současného vedení ministerstva vnitra v důvěryhodné šetření,“ uvedla s tím, že účast Kaliňáka na vyšetřování je kontraproduktivní.

Od pondělí by měla na Slovensku začít fungovat mezinárodní investigativní redakce, která bude pokračovat v práci zavražděného Kuciaka. Zakládá ji vydavatelský dům Ringier Axel Springer, pro který novinář pracoval.

Nové protesty v Košicích

Dnes se v Košicích chystají nové vlny protestů. Pietní a zároveň protestní akce nazvaná „Nikdy více“ začíná dnes v 18 hodin v Košicích a navazuje na páteční protesty, které probíhaly po celém Slovensku. Na akci přijdou diskutovat investigativní novináři, účast přijal i košický župan Rastislav Trnka a poslanec za Košice Ladislav Lörinc (oba nezávislí).

V neděli večer přišly na vzpomínkový koncert pro Jána a Martinu na Hlavní náměstí v Bratislavě tisíce lidí. „Jejich smrt byl útok na svobodu všech lidí, kteří žijí na Slovensku. Chtěli jsme zároveň projevit soucit s jejich blízkými,“ uvedl organizátor koncertu.

Mezi 13 interprety vystoupil i český hudebník David Koller.

„Jsem šokovaný z reakcí našich představitelů. Několikrát náš prezident vyzýval k likvidaci novinářů. Když se podíváme, kolik je ve vládě komunistů u nás i u vás, je situace alarmující," uvedl Koller po koncertě.

Padne slovenská vláda?

Existují čtyři způsoby, jak může slovenská vláda předčasně skončit.



1) Premiér spojí hlasování o nějakém zákonu s hlasováním o důvěře vlády. Tuto možnost například použila bývalá premiérka Iveta Radičová, když se hlasovalo o eurovale (fond pro boj s dluhovou krizí), čímž chtěla vytvořit tlak na SaS, aby pro euro hlasovali. Nepodařilo se a vláda padla. Tento způsob je v současné situaci málo pravděpodobný.



2) Vyslovení nedůvěry premiérovi může navrhnout opozice. Když padne premiér, padá celá vláda. Například v roce 1994 po projevu prezidenta Michala Kováče vyslovil parlament nedůvěru vládě Vladimíra Mečiara. O rok později byl unesen Kováčův syn Michal. Do akce byla zapletena i slovenská tajná služba (SIS).

V tomto případě však opozice potřebuje získat v parlamentu většinu alespoň 76 hlasů, což nemá. Zatím se opírá o 78 poslanců ve 150 členém plénu.



3) Premiér podá demisi sám, což ale podle Ficových slov zatím nepřipadá v úvahu.



4) Předčasné volby si odhlasuje parlament sám 90 procenty hlasů všech poslanců.