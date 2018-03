Slovenská policie pracuje s novou verzí vraždy, propustila zadržené Italy

Slovenští kriminalisté údajně pracují s novou vyšetřovací verzí vraždy investigativního novináře Jána Kuciaka a jeho snoubenky Martiny Kušnírové. Policie proto propustila zpátky na svobodu všech sedm Italů, které v souvislosti s vyšetřováním vraždy zadržela ve čtvrtek. Mezi propuštěnými je i Antonino Vadala, napsal slovenský server tvnoviny.sk.

Šestice mužů byla údajně propuštěna během páteční noci a to krátce poté, co byl jeden ze zadržených, Sebastian Vadala, kvůli bolestem na hrudi převezen do nemocnice. Hospitalizován však nebyl a je rovněž mezi propuštěnými.

Policie v pozdějším vyjádření dala najevo, že propuštěni už byli všichni. Podle webu listu Denník N tento krok zdůvodnila uplynutím zákonem stanovené lhůty pro zadržení.

Zadrženými muži byli Antonino Vadala, Sebastiano Vadala, Bruno Vadala, Diego Roda, Antonio Roda, Pietro C. a Pietro C.

Právě Antonia Vadalu média v posledních dnech nejčastěji spojovala s vraždou Jana Kuciaka a jeho snoubenky. Dvaačtyřicetiletý podnikatel má totiž údajně velmi blízko k italské mafii 'Ndrangheta, kterou Europol považuje za jednu z nejmocnějších zločineckých organizací světa.

Kuciaka a jeho snoubenku Martinu Kušnírovou zastřelil minulý týden neznámý pachatel v jejich domě nacházejícím se v obci Veľká Mača. Slovenská policie za nejpravděpodobnější motiv zločinu označila Kuciakovu investigativní novinářskou práci.

Ve svém posledním, nedokončeném, článku sedmadvacetiletý novinář mimo jiné popsal činnost italských podnikatelů spojených s mafií na východním Slovensku a jejich údajné vazby na spolupracovníky slovenského premiéra Roberta Fica.

Slovenský policejní prezident ale v pátek pozdě večer oznámil, že policie pracuje s novou vyšetřovací verzí. Současně důrazně odmítl, že by od Itálie Slovensko dostalo už dříve informace o působení italské mafie na východě země.

"Policie intenzivně pracuje na několika verzích zločinu a v pátek jsme otevřeli jednu novou. Pracujeme s množstvím ifnormací, které se průběžně vyhodnocují, a budeme pokračovat i o víkendu. Po dohodě s prokuraturou ale není možné poskytnout konkrétnější informaci," uvedl na tiskové konferenci.