Česká republika je podle nové slovenské prezidentky Zuzany Čaputové nejbližším partnerem Slovenska. Čaputová, která ve čtvrtek zavítá na oficiální návštěvu Česka, dnes v rozhovoru s ČTK řekla, že ráda dodrží tradici slovenských prezidentů, kteří na svou první cestu jezdí do ČR.

"Je tradicí jet na první zahraniční návštěvu právě do České republiky. Já na tuto tradici velmi ráda navážu. Je to kontinuita, v níž vidím smysl. Je to nejen o tom, že máme společnou delší historii, ale i o osobních blízkých vztazích mezi obyvateli jednotlivých zemí. Já sama ráda jezdím do Česka například na dovolenou," uvedla Čaputovou.