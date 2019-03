Cesta do pekel je dlážděna dobrými úmysly. S dobrým úmyslem byla na Slovensku v roce 1998 přijata novela ústavy o přímé volbě prezidenta, která obsahovala dvojznačnou pojistku, aby se tím prezidentem nemohl stát odstavený autoritářský premiér Vladimír Mečiar.

Mečiar měl velmi vysokou popularitu a byla tu určitá možnost, že by už v prvním kole mohl získat nadpoloviční většinu hlasů. Proto byla demokratickou částí slovenských politiků do ústavní novely vpašována pasáž, kde se o prvním kole říká: „Za prezidenta je zvolen kandidát, který získá nadpoloviční většinu platných hlasů oprávněných voličů.“ Což je prakticky nemožné. U druhého kola stačí nadpoloviční většina „zúčastněných voličů“.

Sedmdesátišestiletý Mečiar už není deset let v politice, ale „protimečiarovský“ paragraf ústavy platí dál. Jaksi se na něj pozapomnělo. Nejblíže k zisku 50 % hlasů už v prvním kole měl paradoxně v roce 1999 kandidát demokratické koalice Rudolf Schuster, který získal 47,4 % hlasů. Mečiar o deset procent méně.

Paragraf přesto v ústavě zůstal. Diskusi o něm rozvířily až poslední předvolební průzkumy, podle nichž by občanská aktivistka Zuzana Čaputová mohla už v prvním kole získat 53 % hlasů. Ale podle mínění většiny ústavních právníků by se prezidentkou přesto nestala. „Je to absurdní situace. Ta absurdita může jít tak daleko, že v případném druhém kole by mohla být Čaputová poražena, a to i menším počtem hlasů, než kolik dostala v prvním kole, a přesto by se prezidentkou nestala,“ uvádí politolog Grigorij Mesežnikov.

ČAPUTOVÁ S NÁSKOKEM

Čaputová jednoznačně ovládla i včerejší zásadní předvolební debatu na televizi Markíza, které dominovala se státnickým nadhledem. „Měla skutečně velký odstup, viditelný na první pohled,“ uvedl Mesežnikov.

V průzkumech druhý eurokomisař Maroš Šefčovič musel většinu debaty odrážet útoky dvou extremistických kandidátů, mečiarovce Štefana Harabina a neofašisty Mariána Kotleby. „Neoprávněně jste získal titul JUDr. a měl byste odstoupit,“ tvrdil Harabin o Šefčovičovi. Všichni tři viditelně bojovali jen o účast ve druhém kole prezidentských voleb. Kole, které zřejmě bude muset za všech okolností být.