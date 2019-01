Už za pár týdnů, v březnu, budou Slováci volit prezidenta. Už vědí, že jím nebude Andrej Kiska, který končí. Kandidátů je mnoho, favorit zatím žádný.

Jisté je jen jedno. Slovenským prezidentem nebude znovu Andrej Kiska, který už loni jasně oznámil, že už nebude kandidovat. Všechno ostatní je ale teď, na konci prvního týdne nového roku ve hvězdách. A to přesto, že do prvního kola voleb zbývají pravděpodobně už jen asi dva měsíce.

Termín zatím sice předseda parlamentu Andrej Danko nevyhlásil, ale všeobecně se předpokládá, že první kolo bude 9. či 16. března.

Zatímco před pěti lety měl už Andrej Kiska za sebou nejméně dva několikaměsíční předvolební okruhy po celém Slovensku a tehdejší premiér Robert Fico byl spolu s ním jasným favoritem, teď neexistuje jediný o něčem vypovídající průzkum veřejného mínění.

A to proto, že hlavní vládní strana Směr stále neoznámila svého prezidentského kandidáta, podobně jako koaliční Slovenská národní strana (SNS).

„Průzkumy, které nepočítají s kandidáty těchto stran, nemají žádný reálný smysl,“ říká slovenský politolog Grigorij Mesežnikov. „A to proto, že ve chvíli, kdy SNS a Směr své kandidáty oznámí, dojde k velkému přesunu hlasů od části dnes známých kandidátů v jejich prospěch,“ dodává Mesežnikov.

MÁME, ALE NEPOVÍME

Jak podle šéfa strany Roberta Fica, tak premiéra Petera Pellegriniho přitom Směr už svého kandidáta má. Podle různých spekulací ale stále přemlouvají všeobecně přijatelného ministra zahraničí Milana Lajčáka, který by s velkou pravděpodobností volby vyhrál. V minulých dnech ale Lajčák několikrát jasně zopakoval, že na hlavu státu kandidovat nechce.

Taktizuje i SNS. Její šéf Danko nechce jít v případě silného kandidáta Směru do prohraného souboje. Pokud ale Fico postaví někoho z „druhé ligy“, tak by tento ambiciózní politik zkusil o nejvyšší post zabojovat.

HROZBA HARABIN

Jen o něco jasněji je na straně opozice. Hlavní protivládní síla Svoboda a Solidarita zkouší slovenskou variantu „tahu Drahošem“. Podpořila jako nezávislého kandidáta 51letého vědce, chemika Roberta Mistríka. Mistrík se snaží stát kandidátem celé opozice a vyzývá ostatní, méně nadějné kandidáty, jako například bývalého disidenta Františka Mikloška, aby odstoupili ještě před prvním kolem.

„Demokratická opozice by se měla už konečně dohodnout na společném kandidátovi,“ tvrdí Mistrík. Nepochybuje však ani trochu, že by jím měl být on sám.

Mistrík ale přitom příliš nevyčnívá z řady kandidátů, kteří mají kolem deseti procent hlasů. „K postupu do druhého kola voleb může stačit i patnáct procent hlasů,“ varuje Mesežnikov.

Při roztříštění hlasů opozice by se tak mohlo stát, že do druhého kola postoupí kandidát Směru a bývalý mečiarovský předseda Nejvyššího soudu Štefan Harabin. „To je člověk, který je dnes vyloženě proputinovský konspirátor a NATO označuje za zločineckou organizaci,“ varuje Mesežnikov.