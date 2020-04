Vzhledem k Marčekovu doznání se soud omezil pouze na projednání důkazů, které jsou důležité hlavně pro stanovení výše trestu. Marčekovi hrozilo doživotí.

Marček se u soudu letos v lednu přiznal nejen k vraždám Kuciaka a jeho snoubenky Martiny Kušnírové, ale také k tomu, že v roce 2016 při loupeži zastřelil podnikatele Petera Molnára v jeho domě. Tato vražda je součástí obžaloby v Kuciakově případu. Po doznání Marčeka soud jeho případ vyloučil k samostatnému projednání.

Na dnešek soud předvolal znalce z oboru psychiatrie, kteří vypracovali posudky ohledně Marčeka. Ty jsou důležité při rozhodování o výši trestu. Podmínkou uložení doživotí je totiž kromě jiného skutečnost, že není naděje na nápravu odsouzeného odnětím svobody na 25 let.

Psycholog Robert Máthé u soudu uvedl, že prognóza Marčekovy resocializace je nepříznivá. Obžalovaného označil za egocentrického, méně přizpůsobivého, bez projevu emocí a za osobu, která potlačuje agresivní tendence. Přiznání k vraždám psycholog ocenil, Marčekův projev lítosti ale nepovažuje za autentický.

"Jeho (Marčekova) náprava není vyloučena. Teoreticky existuje naděje na jeho převýchovu," řekl prokurátor ve své závěrečné řeči. Tvrdil, že nejsou splněné podmínky pro uložení doživotí. Podle něj by se bez Marčekova doznání nepodařilo vyšetřit zmíněnou Molnárovu vraždu.

Právní zástupce matky Kušnírové se v závěrečné řeči naopak vyslovil pro to, aby soud Marčekovi vyměřil nejpřísnější možný trest, tedy doživotí. Marčekův obhájce zase žádá pro svého klienta mimořádné snížení trestu pod hranici 25 let, a to i v souvislosti s přiznáním viny.

Přísná bezpečnostní opatření

Líčení v Marčekově kauze se koná za přísných bezpečnostních opatření i kvůli pandemii choroby covid-19. Předsedkyně senátu umožnila vstup do budovy soudu jen zástupcům tří slovenských médií včetně veřejnoprávního Rozhlasu a televize Slovenska, který stejně jako portál Aktuality.sk přinesl na svém webu zvukový přenos z líčení.

Bývalý voják Marček je druhým z původně pěti obviněných v případu Kuciakovy vraždy, který přiznal vinu. Ještě loni uzavřel s prokurátorem dohodu o vině a trestu zprostředkovatel vraždy Zoltán Andruskó, který přistoupil na trest vězení 15 let.

Kuciakovu vraždu si podle obžaloby objednal podnikatel Marian Kočner ze msty za to, že Kuciak poukazoval na jeho rozsáhlou kontroverzní ekonomickou činnost. Objednávku reportérovy vraždy podle obžaloby Kočnerova známá a další obžalovaná Alena Zsuzsová předala Andruskóovi, který najal bývalého policejního vyšetřovatele Tomáše Szabóa, jenž spolupracoval se svým bratrancem Marčekem. Kočner, Szabó a Zsuzsová vinu odmítli.