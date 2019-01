V severním Norsku se po středečním sesuvu 300 metrů široké laviny pohřešují čtyři lyžaři ze Švédska a Finska. Nepříznivé počasí se silným vichrem, sněhovou vánicí a minimální viditelností znemožňuje v současné době záchranářům, aby po nezvěstné čtveřici pátrali, sdělila norská policie.

"Masa sesutého sněhu je obrovská a hrozí vysoké riziko, že se utrhne další lavina… V oblasti navíc zuří sněhová bouře," řekla dnes na tiskové konferenci policejní šéfka norské provincie Troms Astrid Elisabeth Nilsenová.

Také na slovenských horách napadlo velké množství sněhu a horská záchranná služba (HZS) kvůli přetrvávajícímu nepříznivému počasí doporučila turistům odložit túry do vysokohorského prostředí. Sněžení na některých místech země zkomplikovalo dopravu.

Ve Vysokých Tatrách, nejvyšším slovenském pohoří, napadlo v uplynulých dnech až 80 centimetrů sněhu. Sněžení spolu se silným větrem zvýšilo lavinové nebezpečí a ve všech pohořích byl vyhlášen třetí stupeň z pětibodové škály. Silné sněžení ovlivnilo dopravu hlavně na severním a středním Slovensku.

Třináct lidí dnes utrpělo zranění jihovýchodně od Varšavy, když autobus, kterým cestovali, při silném poryvu větru vyjel ze silnice a převrátil se. Život lidem na severu Polska i v ruské Kaliningradské oblasti komplikuje rozbouřené Baltské moře, z něhož se voda vylévá na pevninu. V horách na jihu Polska hrozí nebezpečí lavin. Na polské straně Vysokých Tater v Dolině Roztoki podle internetových stránek zpravodajské televize TVN24 spadla lavina. Na místo se vydala horská služba, protože měla podezření, že tam zůstali dva lidé. Šlo ale o planý poplach.

Zroj: Youtube

Ve francouzských horách, především v Pyrenejích, je naopak sněhu nedostatek a také kvůli mimořádně nízkým nočním teplotám hrozí úrazy na zledovatělých sjezdovkách. Server skipass.com uvádí, že špatné podmínky pro lyžaře panují především v nadmořských výškách pod 2200 až 2400 metrů nad mořem.

Sníh naopak ve středu překvapil obyvatele pouštních oblastí na jihozápadě Spojených států. Zatímco v Arizoně či Nevadě pokryla kaktusy bílá pokrývka, v Anchorage na Aljašce bylo s téměř šesti stupni Celsia vlahé ovzduší, přinejmenším na tamní poměry.

Snow in the Sonoran Desert is such a beautiful and otherworldly sight. #tucson #arizona #sonorandesert #snow pic.twitter.com/2FgQBCtaM1