Dům sociální péče v Pezinku, vinařském městě na sever od Bratislavy, se změnil v minulých dnech v dům hrůzy z koronavirové nákazy. Před týdnem muselo být celé zařízení karanténně izolováno, když se v něm 55 z 93 klientů a devět členů personálu nakazilo koronavirem. Čtyři klienti po převozu do nemocnice už následkům nemoci podlehli.

Podle slovenských médií, která se o celý případ už několik dní intenzivně zajímají, začala krize tím, že u jednoho z klientů nebyla odhalena nákaza. Od něj se potom rychle nakazila velká část obyvatel domova seniorů i několik členů personálu.

Ředitelka Viola Schmidtová byla v pátek kvůli situaci v domově seniorů odvolána ze své funkce.

Včera k domovu sociální péče, na který byla uvalena karanténa, přijeli vyšetřovatelé slovenské policie. Ti, oblečeni do ochranných obleků, začali ve speciálně dopravené mobilní vyšetřovací místnosti s výslechy svědků. Prokurátor totiž nařídil trestní stíhání pro „přečin šíření nebezpečné nakažlivé lidské choroby“.

Podle dosavadních zjištění byl virus do domova zavlečen jedním z klientů, který se pohyboval mimo objekt, což ale nebylo zakázáno.

V zařízení stále ještě několik klientů a členů personálu čeká na výsledky testů. Ošetřovatelky, jejichž testy byly negativní, se nadále starají o klienty, jejichž průběh onemocnění není tak vážný, že by si vyžadoval odvoz do nemocnice. Nenakažení senioři domova už byli přesunuti do jiných prostorů.

Ministr žádá tresty

Problémem, nejen v Pezinku, ale i v jiných domovech pro seniory na Slovensku, zůstává nedostatek ochranných pomůcek pro personál. Župan Bratislavského kraje Juraj Droba požádal o pomoc stát.

„Domovy seniorů jsou poté, co se nám provalila situace v Pezinku, pod drobnohledem,“ tvrdí ministr zdravotnictví Marek Krajčí. „Máme indicie, že onemocnění může být přítomno i v jiných domovech pro seniory. Chtěl bych doporučit, aby jakékoli onemocnění, které by mohlo být způsobeno infekcí, bylo nahlašováno a klienti otestováni,“ vyzval ministr.

Slovensko zatím s koronavirem bojuje s výrazně větším úspěchem než Česko. Zemřelo tam jen osm lidí a asi tisíc se zatím nakazilo.