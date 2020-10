"Dnes je pro Slovensko vážná chvíle. Hygienici, sestry a lékaři s vypětím všech sil sotva zvládají nápor, který je již 30krát větší (podle počtu pozitivních) než v první vlně," napsal na sociální síti Matovič. Ještě na jaře patřilo Slovensko v Evropě k zemím s nejnižším výskytem koronaviru.

Slovenský ministr zdravotnictví Marek Krajčí minulý týden odhadl, že počet nových případů koronaviru bude stoupat a překročí hranici tisíc potvrzených nakažených denně. Podle něj totiž jistý čas potrvá, než se projeví dopad nových karanténních opatření.

Na začátku října pětimilionové Slovensko až na výjimky zavedlo například povinné nošení roušek i venku, omezilo hromadné akce a konání některých z nich zakázalo.

Polsku téměř docházejí lůžka pro pacienty s covidem

Polsko je několik kroků od chvíle, kdy mu nebudou stačit lůžka a plicní ventilátory pro pacienty s covidem-19, připustil dnes premiér Mateusz Morawiecki. Oznámil, že od soboty lidé v celé zemi budou muset nosit roušky i venku. Země s přibližně 38 miliony obyvatel dnes zaznamenala rekordních 4280 nově nakažených, nejvyšší od začátku nynější pandemie je i nárůst zemřelých s covidem-19, je jich 76.

"Jsme několik kroků od chvíle, kdy se začne nedostávat lůžek a ventilátorů," řekl Morawiecki na tiskové konferenci. Uvedl také, že jeho vláda nechce v zemi znovu vyhlásit celostátní karanténu, jako tomu bylo letos na jaře. Od soboty místa na kulturních akcích a v kinech budou moci být obsazena jen ze čtvrtiny, na svatbách a dalších rodinných oslavách se bude moci sejít nejvýše 100 lidí. V restauracích budou muset být stoly uspořádány tak, aby na každého hosta připadaly čtyři metry čtvereční.

V Polsku se koronavirem doposud nakazilo 111.599 lidí, celková smrtelná bilance činí 2867. Za posledních 24 hodin přímo onemocnění covid-19 podlehlo osm pacientů, dalších 68 mělo i přidružené choroby. V nemocnicích leží 4138 pacientů s covidem-19, z nich 296 potřebuje plicní ventilaci, což je oproti středě nárůst o 13 procent.

Odborníkům dělá starosti blížící se svátek Všech svatých, kdy se na hřbitovech setkávají zástupy lidí a který je v Polsku příležitostí k rodinným návštěvám. Někteří by chtěli, aby 1. listopadu, na kdy svátek připadá, byly hřbitovy zavřené a aby se období, kdy na lidé chodí na hroby svých blízkých, rozložilo na několik víkendů.

V Sejmu, dolní komoře parlamentu, ve středu vypukly hádky kvůli chování poslanců krajně pravicové Konfederace, kteří odmítají dodržovat povinnost nosit roušky ve všech sálech parlamentu a zachovávat rozestupy od ostatních. Grzegorz Braun z Konfederace si od místopředsedkyně Sejmu Malgorzaty Gosiewské z vládnoucího Práva a spravedlnosti vysloužil označení "pakáž".

Přibližně 22 procent lidí v Polsku tvrdí, že se "rozhodně" bojí koronaviru, 36 procent uvádí, že "spíše" má z něho strach, vyplývá z průzkumu pro list Dziennik-Gazeta Prawna a rozhlasovou stanici RMF FM. Co se týče názoru na očkování proti koronaviru, jsou tábory jeho stoupenců i odpůrců vyrovnané. "Určitě" by se dalo naočkovat 23,1 procenta lidí a "spíše" 23 procent. Proti očkování se rozhodně vyslovilo 30,7 procenta respondentů a "spíše" by si ho nedalo dát 15,5 procenta.

JHU: Koronavirem se na světě nakazilo přes 36 milionů lidí

Koronavirus se celosvětově prokázal už u více než 36 milionů lidí. Vyplývá to z údajů na webu americké Univerzity Johnse Hopkinse (JHU), která vývoj pandemie monitoruje globálně. Hranice 35 milionů nakažených byla podle JHU překročena v pondělí.

Přes polovinu případů přitom hlásí tři nejhůře zasažené země, kterými jsou Spojené státy, Indie a Brazílie.

Co do celkového počtu nakažených se na špici pomyslného žebříčku nadále drží Spojené státy, které v celkovém počtu překonávají Indii o asi 787.500 potvrzených infekcí. Třetí Brazílie pak registruje od jara dohromady více než 4,9 milionu pozitivních testů na koronavirus.

S výrazným nárůstem nových případů se v posledních týdnech potýká řada evropských zemí, včetně ČR.

Svět rovněž překonal hranici milionu zemřelých v souvislosti s komplikacemi nemoci covid-19, kterou koronavirus způsobuje. Nejvíce úmrtí registrují opět Spojené státy, a to přes 211.000. Za nimi se nachází Brazílie s více než 147.000 zemřelými. Třetí Indie překonala hranici 104.000 úmrtí spojovaných s covidem-19.