Slovenské úřady zmínily, že budou možné výjimky - například u studentů, umělců, vědců či pendlerů. Podmínky, za kterých toho bude možné využít, ale zatím známy nejsou. „Na opatřeních v současnosti pracujeme. Veřejnost obeznámíme s přesným zněním ve čtvrtek,“ sdělila Deníku mluvčí slovenského Úřadu veřejného zdravotnictví Daša Račková.

Do třiceti kilometrů

Už ze současného znění opatření se dá mnohé vyvodit. Například pro výše zmíněné pendlery, tedy přeshraniční pracovníky, kteří bydlí do vzdálenosti třiceti kilometrů od slovenské hranice. „Musí být držiteli potvrzení od zaměstnavatele o takovémto výkonu práce,“ stojí v dosavadním nařízení, které Deníku poskytlo slovenské ministerstvo vnitra. Pokud tedy zítra cestujete do zaměstnání, nechte si jej vystavit.

Podobně se dá očekávat i to, že se příliš nezmění podmínky pro železničáře jedoucí pracovně vlakem na Slovensko nebo řidiče kamionové dopravy. Ti by se měli vyvarovat kontaktu s místními lidmi a být vybaveni gumovými rukavicemi a dalšími ochrannými pomůckami.

Železničáři pak budou muset mít potvrzení od zaměstnavatele. „Pro tyto osoby se pro jejich potřebný pobyt na území Slovenské republiky mimo plnění pracovních povinností nařizuje izolace v domácím prostředí,“ píše se v současném nařízení.

Péče o blízké

Dá se také předpokládat, že zůstane i výjimka pro lidi, kteří jezdí na Slovensko pečovat o blízkého příbuzného, například nemocné rodiče či prarodiče. Ti by se měli prokázat potvrzením od lékaře příbuzného o nutné péči o něj a čestným prohlášením o rodinném vztahu. Oba dokumenty by měly být přeložené do slovenštiny. A nutný je podle současného znění i test mladší 96 hodin.