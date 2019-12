Slovenská policie obvinila exprezidenta Kisku. Kvůli jeho firmě

Slovenská policie obvinila podle listu Sme bývalého prezidenta Andreje Kisku, a to v souvislosti s jeho rodinnou firmou KTAG. Kiska v reakci zaslané ČTK stíhání označil za politickou kampaň. Policie už ve čtvrtek oznámila, že obvinila expremiéra Roberta Fica za to, že se zastal poslance, kterého soudy potrestaly za protiromské výroky. Kiska i Fico jsou před únorovými parlamentními volbami předsedové dvou nejpopulárnějších stran v zemi, oba se ale spolu opakovaně dostali do sporů.

Bývalý slovenský prezident Andrej Kiska | Foto: ČTK

Podrobnosti o stíhání Kisky nejsou známy. Policie ale dříve obvinila jednatele KTAG v souvislosti s daňovým deliktem firmy při financování Kiskovy kampaně před prezidentskými volbami v roce 2014, ve kterých Kiska porazil Fica. V minulosti byl jednatelem KTAG i sám Kiska. Slovenská policie obvinila expremiéra Fica za jeho výroky Přečíst článek › "Moje obvinění je špinavá politická kampaň a je důkazem politického vydírání a mafie, která ovládá Slovensko," reagoval na obvinění Kiska, kterému pětiletý prezidentský mandát skončil v polovině června. Ještě v únoru Kiska jako prezident řekl, že v daňové kauze KTAG očekává po skončení výkonu funkce hlavy státu své stíhání. Podle slovenské ústavy lze prezidenta během výkonu mandátu stíhat jen za vlastizradu nebo za úmyslné porušení ústavy. Kiska nyní tvrdil, že za jeho stíháním je šéf nejsilnější vládní strany Směr-sociální demokracie Fico, vůči kterému se Kiska dlouhodobě vymezuje. Kiska například odmítl Ficovy ambice stát se předsedou ústavního soudu a po loňské vraždě novináře Jána Kuciaka vybídl k předčasným volbám nebo k rozsáhlé rekonstrukci vlády. Následně Fico ve snaze o řešení vzniklé politické krize rezignoval na post premiéra. Bývalý slovenský prezident Kiska po skončení prezidentského mandátu založil stranu Za lidi, která je po Směru-SD nyní druhou nejpopulárnější politickou stranou na Slovensku. Peníze na propagaci Daňový úřad při dřívější kontrole neuznal KTAG náklady vynaložené na Kiskovu propagaci a společnosti doměřil daň z přidané hodnoty, později také daň z příjmů v celkovém objemu několika desítek tisíc eur. Následně KTAG podala sérii opravných daňových přiznání. Z prezidenta premiérem. Kiska se blíží k cíli Přečíst článek › Policie už v minulosti prověřovala pochybení KTAG. Vyšetřování ale ukončila s odůvodněním, že trestnost činu zanikla. Slovenský trestní zákoník totiž umožňuje u některých daňových deliktů dodatečně zaplatit daň i během policejního vyšetřování, aniž by viníkovi hrozilo stíhání, což KTAG učinila. Obnovit vyšetřování daňového deliktu KTAG policii nařídila prokuratura.

Autor: ČTK