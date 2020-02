Zrušení dálničních známek a třináctý důchod pro všechny penzisty. Slovenská vláda v čele se Směrem přijala necelé tři týdny před volbami balík populárních opatření, která ročně přijdou státní rozpočet v hrubém odhadu na sedm set milionů eur, tedy téměř dvacet miliard korun. Na mimořádném zasedání parlamentu chce kabinet protlačit nutné zákony, aby se plány mohly stát realitou. V případě veta prezidentky Zuzany Čaputové se ale znovu bude hlasovat až po volbách 29. února.

„Přijali jsme na jednání vlády Slovenské republiky několik zásadních a dobrých opatření pro slovenské seniory a pro slovenské rodiny, které vychovávají děti,“ prohlásil premiér Peter Pellegrini, jednička na kandidátce Směru. Třináctý důchod by se měl týkat 1,4 milionu penzistů a dalších osob, které dostávají nějakou formu důchodu. Měsíční přídavek na dítě by měl nově být minimálně 50 eur měsíčně (asi 1250 korun). Jen to bude ročně stát státní pokladnu 300 milionů eur (asi 7,5 miliardy korun).

Výrazným zásahem do státních financí by bylo i zrušení dálničních známek. „Navrhuje se zrušit povinnost úhrady dálniční známky za užívání vymezených úseků silnic kvůli nedostavěné dálniční síti a zvýšení disponibilního příjmu obyvatelstva,“ uvádí se v důvodové zprávě ministerstva dopravy. „Národní dálniční společnost počítá s příjmy z dálničních známek ve svých plánech a bez nich není schopna zajistit provoz a údržbu dálnic, investice do dálnic v provozu a splácení stávajících investičních úvěrů,“ uvedl správce dálnic.

Podpora neonacistů

Je ovšem otázkou, zda se podaří schválit vládní návrhy v parlamentu. Proti se totiž postavil vládní Most-Híd, a zbylé dvě vládní strany se tak budou muset spolehnout na podporu extrémně pravicové Lidové strany Naše Slovensko. Ta ale hlasování pro vládní návrhy nevyloučila.

Opozice hodnotí kroky Směru a SNS jako zoufalou snahu zvrátit parlamentní volby 29. února. V nich dávají průzkumy výrazně více hlasů dnešní opozici, SNS by se nedostala ani přes 5% hranici vstupu do parlamentu.