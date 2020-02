Igor Matovič zvítězil s ještě větším odstupem, než se čekalo. Podle exit pollu televize Markíza získalo Matovičovo hnutí OLaNO skoro 26 procent hlasů a letošní volby suverénně vyhrálo.

Volby skončily o hodinu později, než bylo původně plánováno, a to kvůli prodloužení hlasování ve dvou volebních místnostech.

„V průběhu voleb došlo ke dvěma tragickým událostem, kdy zemřeli dva lidé. Hned ráno při přípravě volební místnosti zemřela členka komise ve Veĺkém Krtíši a později zemřel také jeden z voličů v Banské Bystrici, “ uvedl pro Českou televizi zpravodaj na Slovensku Petr Obrovský. „Právě v těchto místnostech se tedy bude volit až do 23 hodiny,“ dodal.

Volební účast je podle slovenských médií rekordní. Server Aktuality.sk hovoří dokonce o číslu přesahujícím 70 procent.

Sázkové kanceláře a poslední předvolební průzkum favorizovaly na volební vítězství opoziční hnutí Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO). To by znamenalo, že poprvé od roku 2006 volby do sněmovny nevyhraje nyní nejsilnější vládní strana Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) expremiéra Roberta Fica.

V posledních třech parlamentních volbách se účast držela kolem 59 procent.