"Lidé dnes jakoby měli ovladač od televizoru s názvem Slovensko a z toho filmu, který se jmenuje ´zlý sen´, mohou přepnout na druhý film, kterým bude Slovensko skutečně pro všechny poctivé lidi, nejen pro pár vyvolených," řekl Matovič, který se voleb zúčastnil spolu s chotí v rodné Trnavě na západě země.

Podle Matoviče navzdory průzkumům, které zaznamenaly v uplynulých týdnech výrazný růst popularity OLaNO, není dopředu rozhodnuto. "Je třeba, aby lidé přišli masivně volit a abychom té zkorumpované hydře odsekli pověstnou poslední hlavu. Dnes jsou lidé nejvyšším soudcem. Třeba vyčkat na definitivní rozsudek, vůči němu nebude žádného odvolání," řekl šestačtyřicetiletý Matovič, který zbohatl na vydávání regionálních inzertních novin.

Matovičova manželka doplnila, že zatím neví, zda by si sebe dokázala představit v roli ženy premiéra. "Život stále přináší nové věci. Nebyla jsem zvyklá, že budu matkou a zvykla jsem si," uvedla. Matovič vyjádřil naději, že volební účast přesáhne 70 procent. Před čtyřmi lety přišlo do volebních místností 59,82 procenta oprávněných voličů.

Premiér Peter Pellegrini zdůraznil, že voliči by se měli rozhodovat podle výsledků a činů, a ne podle volebních kampaní. "Lidé by se neměli rozhodovat jen podle dvou týdnů volební kampaně, ale podle toho, jak se jim žije, jak jsou spokojeni," řekl novinářům poté, co sám hlasoval ve městě Banská Bystrica, metropoli středního Slovenska.

Pellegrini, který je současně volebním lídrem hlavní vládní strany Směr-sociální demokracie, prohlásil, že předvolební boj byl tvrdý a jeho strana byla pod palbou ze všech stran. "Udělal jsem, co jsem mohl," řekl s tím, že je připraven přijmout jakékoliv rozhodnutí voličů.

O tom, zda zástupce vítězné strany dostane pověření hlavy státu k sestavení vlády, rozhodne jeho šance na vytvoření koalice. Vyplývá to z vyjádření slovenské prezidentky Zuzany Čaputové, která podle ústavy po volbách jmenuje nového premiéra a na jeho návrh členy kabinetu.

"Velmi to závisí na jeho koaličním potenciálu," odpověděla Čaputová na novinářský dotaz, zda počítá s tím, že vítěze voleb pověří sestavením vlády. Dodala, že bude k dispozici se co nejrychlejší schůzce se zástupcem vítězného uskupení.

Smrt členky volební komise

Zhruba 4,4 milionu oprávněných voličů si může vybrat z více než dvou desítek stran, hnutí a koalic. Šanci získat křesla ve 150členné sněmovně má sedm až devět uskupení. Mezi nimi je také krajně pravicová strana Kotlebovci-Lidová strana Naše Slovensko, která se v průzkumech umisťovala na třetí příčce s preferencemi kolem deseti procent.

Podle ministerstva vnitra žádné z měst či vesnic nevyužily možnost otevřít volební místnosti dříve než v obvyklých 7:00 SEČ. Hlasování skončí dvě hodiny před půlnocí. Dvě televize pak zveřejní odhady výsledků shromážděné na základě dotazování u volebních místností. Statistický úřad bude výsledky postupně zveřejňovat již v noci na neděli. Konečné výsledky by měla volební komise vyhlásit v průběhu neděle.

Ve městě Veľký Krtíš zemřela členka volební komise, a tak v daném obvodu volby začaly o hodinu později, a tím i skončí až ve 23:00, upozornil server Pravda.sk na svém webu. Zatím není známo, zda se tím posune i celkový konec dnešních voleb na Slovensku.