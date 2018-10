Česko je nechtělo. Syrské sirotky zvažuje přijmout Slovensko

Slovensko by mohlo přijmout deset syrských sirotků, umístilo by je zřejmě do dětských domovů. Jednání jsou však zatím na začátku. Uvedl to mluvčí slovenského ministerstva zahraničí Igor Skoček. Slovenská vláda tak oficiální postoj ještě nezaujala. Český premiér Andrej Babiš trvá na tom, že dětem je třeba pomoci mimo Česko.

„Slovensko už delší dobu prosazuje efektivní řešení v rámci migrační krize, kdy každý členský stát přispívá k řešení podle svých možností. Slovenská republika už při vypuknutí migrační krize v červnu 2015 poskytla dobrovolný příspěvek na relokaci a přesídlení pro 100 osob, který jsme z části naplnili. Dobrovolným příspěvkem Slovenské republiky by bylo i přijetí deseti syrských sirotků,“ uvedl pro agenturu TASR Skoček. ČTĚTE TAKÉ: Komentář Deníku: O sirotcích a premiérovi bez rádce Slovenský premiér Peter Pellegrini o víkendu v diskuzním pořadu RTVS připustil, že Slovensko by mohlo přijmout syrské sirotky, kteří jsou umístěni v Řecku. Podle něj by se o ně zvládlo postarat, umístilo by je do dětských domovů, nikoliv do zařízení pro utečence. Pellegrini dodal, že možnosti a kapacity se teprve posuzují. O věci se chce také poradit s ministrem zahraničí Miroslavem Lajčákom. Země pod Tatrami je hlasitým kritikem unijních kvót na přerozdělování migratnů. Místo toho navrhuje, aby si každá země o pomoci s migrační krizí rozhodla sama. Pomoc Itálii s migranty Slovenský premiér také řekl, že by jeho země mohla pomoci Itálii s migranty a dočasně nabídnout kapacitu uprchlického tábora ve městě Gabčíkovo. V roce 2015 zde bylo umístěno několik stovek uprchlíků, kteří žádali o azyl v Rakousku. V areálu v Gabčíkovu bydleli původně stavaři vodního díla na Dunaji, později studenti. V 90. letech sloužil pro běžence z bývalé Jugoslávie, kteří se následně vrátili domů. Pomoc sirotkům ze země postižené válkou se stalo bouřlivým politickým tématem v Česku. S iniciativou ohledně přijetí syrských dětí přišla europoslankyně KDU-ČSL Michaela Šojdrová. Premiér Babiš prohlásil, že dětem by se mělo pomoci tam, kde se narodily. Sněmovna následně pomoc zavrhla. Podle odborníků na migraci jsou nezletilí uprchlíci velmi zranitelní a je nutné jim věnovat patřičnou pozornost. Stávají se totiž často obětí obchodu s bílým masem. Bývají nuceni ke krádežím, žebrání či prostituci. Nutné je brát také ohledy na jejich válečná traumata. ČTĚTE TAKÉ: Advokát Pavel Smutný: Když se dají do pohybu miliony lidí, Evropa skončí ČTĚTE TAKÉ: Ne. Sněmovna neschválila výzvu TOP 09, aby vláda přijala syrské sirotky

Autor: Pavel Kopecký