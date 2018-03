Slovenský ministr vnitra Kaliňák rezignuje, tvrdí média. Smer to popřel

Slovenská vládní strana Smer-SD dnes na svém briefingu popřela, že by ministr vnitra Robert Kaliňák v pondělí plánoval podat demisi. Tuto informaci totiž dříve ve čtvrtek přinesla slovenská média citující agenturu SITA. Nahradit by ho prý mohla státní tajemnice resortu Denisa Saková. Současný ministr čelil kritice od začátku volebního období, po vraždě novináře Jána Kuciaka a jeho snoubenky na jeho výměnu začali tlačit i koaliční partneři Smeru Most-Híd.

"Momentálně nebudu reagovat na žádné takovéto informace. Vše je ve stadiu řešení," sdělil Kaliňák portálu pluska.sk.

Menší vládní strana Most-Híd minulý týden vybídla místopředsedu Smeru-SD Kaliňáka k rezignaci z postu ministra vnitra, což Kaliňák v uplynulých dnech opakovaně odmítl. Podle agentury SITA by Kaliňák nakonec ale mohl podat demisi počátkem příštího týdne, na kdy jsou podle dřívějších informací naplánována jednání mezi stranami Smer-SD a Most-Híd.

Nástupnicí Kaliňáka na postu ministra vnitra by se mohla stát Denisa Saková. Během třetí vlády premiéra Roberta Fica vstoupila do Smeru, premiér s ní jezdil na návštěvy krajů, kde ji představoval jako novou tvář strany.

Poslední článek investigativního novináře Jána Kuciaka, který byl na konci února zavražděn, naznačoval propojení italské mafie se slovenskými politickými špičkami. Podnikatel Antonino Vadala měl mít vazbu na blízké spolupracovníky premiéra Fica.

O napojení italských "podnikatelů" na mafii 'Ndrangheta podle slovenských médií Kaliňák věděl. Ministerstvo údajně varovali italští policisté už před pěti lety. Kaliňák to při slyšení před parlamentním výborem pro obranu a bezpečnost popřel.

Lídr opozice Sulík chce předčasné volby

Předčasné volby jsou podle lídra slovenské opozice Richarda Sulíka jediným řešením vzniklé politické krize po vraždě novináře Jána Kuciaka a jeho snoubenky. Předseda nejsilnější opoziční strany Svoboda a solidarita Sulík to řekl novinářům po čtvrteční schůzce se slovenským prezidentem Andrejem Kiskou, který dříve v tomto týdnu zahájil konzultace se zástupci parlamentních stran.

"Jsme přesvědčeni, že dnešní vláda a složení parlamentu neodpovídají tomu, co chtějí občané. Jsme přesvědčení, že nejférovější řešení jsou předčasné volby, aby voliči řekli, jakou vládu si přejí," uvedl Sulík. Dodal, že by uvítal co nejdřívější termín parlamentních voleb.

Sedmačtyřicetiletý Robert Kaliňák je na slovenské politické scéně už stálicí. Místopředseda strany Směr-SD se stal v roce 2002 poslancem, ministrem vnitra se poprvé stal v roce 2006.