Slovenský ministr vnitra Kaliňák rezignoval

Slovenský ministr vnitra a vicepremiér Robert Kaliňák (SMER-SD) dnes oznámil rezignaci. Informovala o tom Česká televize. Jeho odstoupení v souvislosti s řešením situace po vraždě novináře Jána Kuciaka žádala koaliční strana Most-Híd. Obměnu kabinetu nebo předčasné volby už minulý víkend navrhl prezident Andrej Kiska. S premiérem Robertem Ficem (SMER-SD) se ale shodnout nedokázal.

Robert Kaliňák je už druhý ministr kabinetu premiéra Roberta Fica, který po dvojnásobné vraždě novináře a jeho partnerky oznámil rezignaci. Minulý týden skončil ve funkci ministr kultury a Kaliňákův stranický kolega Marek Maďarič. V pátek se v desítkách slovenských měst uskutečnily největší demonstrace od roku 1989.

Koaliční strana Most-Híd bude v pondělí na celorepublikové radě rozhodovat o svém setrvání ve vládě premiéra Roberta Fica.

Kaliňák při své rezignaci poděkoval lidem, kteří se zúčastnili pátečních demonstrací, stejně jako policistům a organizátorům, a ocenil, že protestní shromáždění proběhla bez problémů.

"Pro ministra vnitra existuje jen jedno řešení, a tím je vyšetřit vraždu. To je to, co potřebujeme nejvíc. Mezitím se ale vyostřila situace," uvedl podle webu slovenského deníku Sme Kaliňák na tiskové konferenci. Dodal, že byl vytvořen co nejširší vyšetřovací tým a že věří, že se podaří dovést vyšetřování do konce.

Zatím není jisté, kdo ho ve funkci nahradí. Na otázku, zda to bude státní tajemnice na ministerstvu vnitra Denisa Saková, Kaliňák neodpověděl.

"Měl odejít, dokud to ještě stačilo," reagoval na Kaliňákovu rezignaci poslanec strany Most-Híd František Šebej. Další vyjádření k aktuální politické situaci slíbil až po jednání republikové rady strany, které začíná ve čtrnáct hodin.

Také podle strany SaS měl Kaliňák skončit už před několika lety. "Promarnil všechny šance na slušný odchod. Dnes to není nic jiného, než taktizování strany Smer, která se potápí a rozpadá," prohlásila podle Sme.sk strana SaS.