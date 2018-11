Slovenský ministr zahraničí Lajčák: Můžeme přijmout deset syrských sirotků

Slovensko by mohlo přijmout deset syrských sirotků z utečenckých táborů v Řecku. Řekl to dnes slovenský ministr zahraničí Miroslav Lajčák. Podle něj si to společnost může ekonomicky dovolit a je to v souladu s tím, co Slovensko v otázkce migrace prosazuje. Pomoc syrským dětem se stala žhavým tématem i v Česku, premiér Andrej Babiš ale jejich přijetí odmítl.

„Je to naše dobrovolná iniciativa, my rozhodujeme o tom, kdo k nám přijde, my si těch deset nezletilých dětí vybereme. Máme zařízení na východním Slovensku, kde je můžeme ubytovat. Máme legislativní mechanismy, které zabrání tomu, čeho se někteří lidé bojí, že se otevřou dveře, kterými pak přijde nekontrolovatelné množství lidí. Deset znamená deset,“ cituje šéfa slovenské diplomacie agentura TASR. ČTĚTE TAKÉ: Pellegrini: Slovensko by mohlo přijmout desítky syrských sirotků Slovensko sice odmítlo kvóty na přerozdělování uprchlíků, prosazuje ale, aby každý stát k problému migrace přispěl sám tak, jak uzná za vhodné. Na Slovensku bude rovněž po dobu šesti měsíců pobývat skupina 250 uprchlíků. Zdržovat se budou v azylovém zařízení Migračního úřadu ministerstva vnitra Slovenské republiky v Humenném. Poté se podle dohody přesunou do jiných zemí. Rozdílné názory Země pod Tatrami pomohla Evropě s migrační krizí, když v roce 2015 přechodně umístila několik stovek uprchlíků, kteří žádali o azyl v Rakousku do areálu v Gabčíkovo. Dočasně také přijala 149 křesťanů z Iráku, z nichž se většina vrátila do vlasti. Pomoc sirotkům ze země postižené válkou se stalo bouřlivým politickým tématem v Česku. S iniciativou ohledně přijetí syrských dětí přišla europoslankyně KDU-ČSL Michaela Šojdrová. Premiér Babiš prohlásil, že dětem by se mělo pomoci tam, kde se narodily. Sněmovna následně pomoc zavrhla. ČTĚTE TAKÉ: Česko je nechtělo. Syrské sirotky zvažuje přijmout Slovensko ČTĚTE TAKÉ: Ne. Sněmovna neschválila výzvu TOP 09, aby vláda přijala syrské sirotky

Autor: Pavel Kopecký