Slovenský premiér Robert Fico podá demisi

Slovenský premiér Robert Fico má dnes podat demisi. Nabídl ji už včera, jako řešení politické krize po vraždě novináře Jána Kuciaka. Vymínil si ale tři podmínky. Z nich vyplývá jediné - příštího premiéra musí vybrat Ficova strana Smer. S touto podmínkou podle Bély Bugára (Most-Híd) prezident Andrej Kiska souhlasil, i když jej k tomu slovenská ústava nezavazuje.

Podle původních informací měl Fico podat demisi dnes v poledne. Ficova mluvčí Beatrice Szaboóvá uvedla, že se slovenská vláda sejde dnes ve 14:00.

Organizátorům protivládních protestů na Slovensku nestačí demise současného premiéra Fica, před pátečními demonstracemi požadují nové volby.

Podle Fica je ale nezbytné, aby post premiéra zůstal straně Smer a Kiska respektoval koaliční smlouvu i výsledky voleb z roku 2016.

„Předčasné volby by takřka jistě doprovázel chaos a nejistota. Ambice jednotlivce nesmí být důležitější než budoucí osud země,“ dodal Fico s tím, že jméno svého nástupce oznámí dnes.

Slovenský prezident Andrej Kiska podle šéfa nejmenší vládní strany Most-Híd Bély Bugára s tím, že strana současného premiéra Fica navrhne jeho nástupce, souhlasil. Bugár také obhajoval rozhodnutí své strany zůstat s Ficem v koalici, čímž ale slovenskou veřejnost rozhněval.

Podle ústavního právníka Marka Domina má slovenský prezident při výběru premiéra volnou ruku. "Není vysloveně vázaný nějakými podmínkami, avšak musí počítat s tím, že vybere takovou osobu, u které je předpoklad, že získá důvěru v parlamentu," cituje právníka list Sme.

Politická krize vypukla na Slovensku na konci února po vraždě investigativního novináře Jána Kuciaka a jeho snoubenky Martiny Kušnírové. Ve svém posledním, nedokončeném, článku psal totiž Kuciak o tom, jak skupina Italů napojených na kalábrijskou mafii 'Ndrangheta čerpá na Slovensku eurodotace.

Premiér Robert Fico podá na poludnie demisiu, informuje RTVS #VládnaKríza https://t.co/LFMw3KDErK — Denník N (@dennikN) 15. března 2018

K jednomu z nich, podnikateli Antoninu Vadalovi, měla údajně blízko i Mária Trošková a další spolupracovnicí slovenského premiéra. Trošková působila na Úřadě vlády jako státní poradkyně, přesná náplň její práce ale zůstává zahalena tajemstvím. Někdejší modelka na svou funkci po propuknutí celé kauzy dočasně rezignovala.

Vadala dnes stojí před krajským soudem v Košicích, který rozhoduje o jeho vydání do Itálie. Zatčen byl na podnět italské policie. Jednání soudu je neveřejné.

O vyšetřování vraždy Jána Kuciaka včera jednal evropský parlament. Shodl se na tom, že by se měl do vyšetřování zapojit Europol. Ochrana novinářů a pozorovatelů by se měla změnit.

Video: Fico, Danko a zejména Bugár svým rozhodnutím ponížili a oklamali celou občanskou veřejnost